V sobotu si podmanil zimní duel s pražskými Bohemians, na výhře uherskohradišťského celku 5:2 se podílel hned čtyřmi brankami. Tolik gólů ostatně vstřelil za celou minulou sezonu!

Trenér Martin Svědík dobře ví, co v Havlíkovi má. Je chytrý, nesmírně pracovitý, skvělý v presinku, vyzdvihuje pravidelně kouč.

I proto by si jej s sebou vzal kamkoliv, třeba i do národního týmu. Tak moc pedantský trenér odchovanci Hanácké Slavie Kroměříž věří.

Borec s velkým přehledem a skvělou kopací technikou odehrál v nejvyšší soutěži více než tři stovky utkání, všechny v jednom dresu.

Už je v Klubu legend. I ve Slovácku už patří mezi nejvýznamnější postavy historie. Dost možná v Uherském Hradiště zůstane až do konce kariéry, což by na jednu stranu podtrhlo Havlíkovu oddanost, na druhé straně by to pro něj samotného byla velká škoda.

Neuvěřitelné! Záložník Havlík rozstřílel Bohemians. Vstřelil jim čtyři góly

V minulosti jako sedmnáctiletý teenager odmítl nabídku italského Bari a zůstal na rodné Moravě, teď by si zasloužil další velkou šanci, přestup do většího klubu.

Pokud by se nyní ozvala Sparta nebo Slavia, neměl by prováhat jedinečnou šanci v kariéře se posunout, jít za lepším.

Tichý a skromný muž dávno přerostl regionální klub, při vší úctě ke Slovácku má daleko na víc.

Vedení Slovácka věří, že v zimě prodlouží končící smlouvu, ještě na jaře vypomůže bílo-modrým k dalšímu úspěchu a za velký balík půjde ve stopách kamaráda Lukáše Sadílka, který se s Uherským Hradištěm loučil triumfem v MOL Cupu.

Celostátní pohár letos Slovácko určitě nevyhraje, po domácí porážce s druholigovou Duklou totiž vypadlo, ale třetí místo, na kterém se momentálně nachází, může udržet.

Záležet bude i na Havlíkovi. Pokud mu vydrží forma až do konce sezony, je žhavým zbožím nejen pro tuzemské velkokluby.

Navíc se klidně může objevit v nominaci na mistrovství Evropy 2024. Moc lepších leváků v Česku není …"

Autor Libor Kopl je fotbalovým expertem Deníku