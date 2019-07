Začátek generálky Slovácka patřil spíš aktivnímu Trenčínu. Hosté měli v první desetiminutovce dvě velmi nadějné šance.

„Prvních pětadvacet minut jsme měli trošku problém v organizaci. Soupeř byl lepší, zvedli jsme se až po přestávce na pití,“ okomentoval úvod zápasu asistent trenéra Michal Šmarda.

Na druhé straně se do obrovské příležitosti dostal Milan Petržela. Ve svém druhém zápase za Slovácko nastoupil s kapitánskou páskou, ale jeho střelu mu domácí obrana odblokovala. Nová posila byla rozhodně vidět. Petržela nastoupil na jeho obvyklém postu, na pravém kraji zálohy a také díky jeho aktivitě se dostalo Slovácko do vedení.

V zápase se představil poprvé na domácím trávníku Milan Petržela. Bude přínosem – Michal Šmarda.

Milan Petržela na hranici vápna vystřelil, odražený balon se dostal k Pavlu Dvořákovi a ten v závěru poločasu poslal domácí tým do vedení.

„Milan Petržela hrál po delší době. Předvedl svůj typický výkon a ukázal přednosti, které má. Určitě bude přínosem,“ předpovídá asistent trenéra Michal Šmarda.

Ve druhé půlce hrozilo Slovácko hlavně z levé strany. Tam byl v ofenzívě hodně vidět aktivně hrající Petr Reinberk. Zkušený obránce mohl svůj tým dostat do vedení zhruba dvacet minut před koncem, ale jeho střelu mu gólman hostů s námahou vyrazil.

„Tam se lámal chleba, měli jsme dát druhý gól a bylo rozhodnuto. Ve druhém poločase jsme měli víc nedotažených akcí. Škoda, že jsme je nepotvrdili gólem. V závěru si nepohlídáme náběh a soupeř vyrovnal,“ ohlížel se za utkáním Michal Šmarda.

Jeho tým se musel v generálce obejít bez tří zraněných hráčů. Z různých zdravotních důvodů nenastoupili Zajíc, Kadlec a Tischler.

„Se všemi počítáme do kádru. Uvidíme, jak dlouho se budou léčit. Na vývěr do ofenzivy moc nemáme, tak snad se dá hlavně Tomáš Zajíc brzy do kupy,“ přeje si Šmarda.

Má realizační tým v hlavě už sestavu na pražskou Spartu?

„Tu osu mužstva máme. V týdnu ještě musíme zapracovat na defenzivní části a dobře řešit finální fázi, i když tam se toho moc nacvičit nedá. Je to o kvalitě hráčů,“ říká na závěr asistent trenéra.