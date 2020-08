Na Záhoří si od zkušeného gólmana, který na jaře hostoval v druholigovém Sokolově, slibují stabilizaci na brankářském postu.

„Rozhodli jsme se angažovat zkušeného brankáře, který má za sebou dlouholeté zkušenosti z nejvyšší české soutěže. Věříme, že Tomášovi zkušenosti a kvalita se projeví ve FORTUNA:LIZE,“ řekl k příchodu rodáka z Tučap sportovní ředitel Senice Filip Holec.

V brance Bohemians jste odchytal 78 zápasů, z toho 25 bez inkasovaného gólu. Přestal jste chytat až příchodem trenéra Klusáčka. Neměl ve vás důvěru?

Když přišel nový trenér, tak jsem byl v té chvíli zraněný. Ze začátku jsem pod novým koučem moc netrénoval, defakto vůbec. K tomu přišel zadarmo další gólman. Na brankářském postu byl v tu chvíli přetlak, potřebovali asi uvolnit jedno místo a vyšlo to na mě. Nevím, z jakého důvodu. Asi chtěl trenér vsadit na jiné - mladší hráče. Už předtím jsem měl nějaké nabídky, nebo tam bylo řekněme nějaké oťukávání, že bych mohl jít ven. Takže se na tu variantu v Bohemce asi připravovali.

Byla tam konkrétní nabídka?

Ano, byla. Mohl jsem odejít, jenže Bohemka mě nepustila, ale připravila se na to, že by ta situace mohla nastat. Najednou jsme tam byli tři gólmani, kteří měli ambice chytat. Logicky vyplynulo, že jeden musel odejít.

Nechytal jste kvůli tomu, že jste vypadl ze sestavy po zranění?

Mohl to být důvod, asi mně to nepřidalo. Nevím, jestli měl trenér dopředu namyšlené, kdo bude v brance.

Největší část prvoligové kariéry jste strávil na Bohemce. Jak na tu éru budete vzpomínat?

Byl jsem na Bohemce pět let, takže podstatnou část kariéry. Rychle jsem si na život v Praze zvykl a hodně jsem si oblíbil město i celou Bohemku. Je to takový – jak se všude s oblibou říká - rodinný klub. Na mně tak alespoň působil. Navíc ten Ďolíček, když tam přijdou lidi, má neskutečnou atmosféru, z fanoušků jde obrovská energie.

Neměl jste po odchodu do Sokolova, který se zachraňoval ve druhé lize, problém s motivací?

To bych ani neřekl, s motivací jsem neměl problém. Chtěl jsem hlavně chytat, v Bohemce mi nabídli béčko, to jsem v žádném případě nechtěl akceptovat. Chtěl jsem mít zápasovou praxi a dobrou výchozí pozici na léto. Zavolal mně trenér Pilný ze Sokolova, který budoval úplně nový tým, bylo rozhodnuto.

Sokolov byl po podzimu poslední s jedinou výhrou. V jarní tabulce jste skončili na sedmé příčce. Co se změnilo?

Je to tak, naše výchozí pozice nebyla moc dobrá. Ztráceli jsme na záchranu sedm bodů, ale o to byla naše motivace větší. Nikdo s námi už moc nepočítal, nakonec jsme ztrátu dohnali. Skončili jsme na sestupovém místě jen díky horšímu vzájemnému zápasu. Myslím si, že jsme na jaře hodně týmům zavařili. Z tohoto pohledu to angažmá splnilo účel, i když jsme soutěž nakonec nezachránili. Další věc byla, že majitel dopředu vyhlásil, že i kdybychom se zachránili, tak v klubu končí. Sokolov byl tradiční tým ve druhé lize, dost mě to rozhodnutí překvapilo.

Jak jste se dostal do Senice?

Ozval se mi sportovní ředitel Filip Holec. Pak všechno dořešila agentura, která mě zastupuje. Senica je tradiční klub slovenské ligy. Navíc bylo jejich jednání rychlé a konkrétní. Nabídka byla zajímavé, tak jsem do toho šel. Dá se tam dojíždět, z Hradiště je to nějakých padesát minut.

Bydlíte v Uherském Hradišti?

Ano, bydlíme s manželkou v Hradišti a rodinu máme ve Vážanech a Tučapech.

Slovácko přišlo v přípravě o dva gólmany. Neozval se vám klub?

S vedením jsem tak nějak pořád v kontaktu. V daný moment jsem řešil pouze nabídku ze Senice. Co se týká ostatních nabídek, tak vše bylo závislé na odchodech gólmanů. Ozvaly se i kluby z druhé ligy, ale chtěl jsem se vrátit do první. Nabídka ze Senice pro mě byla zajímavé a konkrétní, nebylo nad čím váhat. Nechtěl jsem čekat na něco, co by ani nemuselo přijít.

Je vaše smlouva v Senice podobná té, kterou jste měl na Bohemce?

Určitě je srovnatelná.

Jaká je slovenská liga? Můžete ji i po takovém krátkém působení zhodnotit?

S tím bych ještě raději počkal. Máme za sebou první zápas. Věřím, že další zápasy budou o něčem jiném.¨

V premiéře jste doma dostali od Žiliny čtyři branky…

Takovou krutou premiéru jsem ještě nezažil, ale výsledek byl pro nás až příliš krutý. Do sedmdesáté minuty se hrálo bez branek, přišly dvě naše tutovky, které jsme nedali. Žilina dala první branku, to byla voda na jejich mlýn. My jsme otevřeli hru, až moc jsme se tlačili dopředu a Žilina nás trestala.

Dá se z prvního zápasu něco vyvozovat?

Je jasné, že to nebyla ideální premiéra, ale nesmíme být z toho nějací skleslý. Musíme ještě víc pracovat. Náš tým se pořád ještě tvoří, pořád přichází noví hráči. Osobně mužstvu věřím. Až se víc sehrajeme, tak to bude jenom lepší. Začátek byl pro nás velkým ponaučením. Byly tam nějaké věci, které pramenily vyloženě z nesehranosti.