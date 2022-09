„Dozvěděl jsem se o nominaci ve čtvrtek. Těšil jsem se na zápas. Doufal jsem, že to zvládneme vzadu s nulou, škoda, že to nevyšlo,“ smutnil po zápase zkušený gólman.

Vyrovnávací branku dostalo Slovácko až v nastavení. Kde se stala chyba?

„Byla to snad poslední přímá střela na branku, navíc tečovaná. Už ani nevím, kdo balon tečoval. Vyvalil se k domácímu hráči, který to napálil do brány,“ okomentoval vyrovnávací branku Tomáš Fryšták.

První pětačtyřicetiminutovka příliš fotbalové krásy nenabídla. Domácí byli sice v úvodu aktivnějším týmem, ale branku nevstřelili. Po změně stran byli svěřenci Pavla Hoftycha o poznání aktivnější, ale branku dali až v nastavení. Nakonec je dělba bodů asi spravedlivá.

„Celkově to nebylo z naší strany vydařené utkání – v první půlce jsme nechytili začátek. Ve druhém poločase jsme nebyli aktivní. Boleslav měla nějaké příležitosti. Gól v nastavení byl jenom vyvrcholením naší pasivní hry. K poslednímu rohu nemělo vůbec dojít. Máme dost zkušený mančaft, abychom si takové situace vzadu pohlídali. Domácí udělali pro remízu asi víc. Nakonec je dělba bodů asi zasloužená,“ hodnotil duel Tomáš Fryšták.

Trenér Slovácka Martin Svědík ukázal na Tomáše Fryštáka poprvé v letošní sezoně. Má zkušený gólman šanci nastoupit také ve čtvrtečním zápase Evropské konferenční ligy v Kolíně nad Rýnem?

„Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Soustředil jsem se na Boleslav. Znovu říkám, že mě mrzí, že to nebylo vzadu s nulou,“ povídá na závěr brankář Slovácka.