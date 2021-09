„Bylo to velmi povedené a věříme, že ve svých řadách přivítáme nové fotbalové naděje, které jednou budou reprezentovat týmy Slovácka v nejvyšší soutěži mužů či žen,“ říká Eva Kristýnová, trenérka kategorie U7 a organizátorka otevřeného tréninku.

Hlavním cílem otevřeného tréninku bylo přilákat větší počet dětí k fotbalu. To se podařilo a na stadionu se ve čtvrtečním odpoledni sešlo několik desítek děvčat a chlapců, kteří si pod dozorem profesionálních trenérů mohli zasportovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.