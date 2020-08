Vedení Slovácka se ale k většině mužstev nepřidá, tradiční každoroční setkání s novináři zrušilo.

„Oficiální stanovisko Ligové fotbalové asociace je takové, že kluby setkání s novináři mohou i nemusí uskutečnit. Záleží na každém z nich, zda předsezónní tiskovku konferenci uspořádají, nebo ne,“ vysvětluje mluvčí klubu Marek Jurák.

„Nám ale přišlo zvláštní, že by novináři nesměli být v jedné místnosti s trenérem, kapitánem nebo manažerem a vůbec s nimi neměli dojít do kontaktu. Vždycky jsme to brali jako příjemné setkání s občerstvením, kterým jsme zahájili novou sezonu. Navíc jsme při této příležitosti rozdávali celosezónní akreditace. Kvůli opatřením toto odpadá, proto jsme se rozhodli pro jinou variantu,“ přidává.

Původně se měla tiskovka uskutečnit ve čtvrtek, ale ve stejný den fotbalisté Slovácka absolvují testy na covid-19 a klub si nepřeje, aby hlavně hráči nepřišli do styku s někým, kdo není testovaný.

Novináři i fanoušci budou o aktuálním dění a předsezónních cílech informováni přes speciální video, ve kterém ředitel klubu Petr Pojezný a trenér Martin Svědík zhodnotí přípravu, představí posily a nastíní svoje představy a cíle pro nadcházející sezonu, do které celek z Uherského Hradiště vstoupí sobotním derby ve Zlíně.