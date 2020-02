Hostující trenér Petr Bláha byl z předvedené hry i vyřazení hodně zklamaný.

„Utkání se nám vůbec nepovedlo,“ přiznává na klubovém webu kouč fotbalistek Slovácka.

„Na malém hřišti jsme chtěli kombinovat, rychle otáčet hru a hledat skulinky, kudy bychom mohli projít. Bohužel jsme nebyli trpěliví,“ pokračuje v hodnocení.

„Hráli jsme zbrkle a ztráceli spousty jednoduchých míčů. Nebyli jsme schopni si dát tři přihrávky po sobě. Některé hráčky byly nervózní a zbytečně podrážděné. Možná jsem až moc kritický, ale takto to prostě bylo. Doufám, že z utkání se poučíme a v dalších utkání zase navážeme na dobré výkony z přípravy,“ věří Bláha.

Jeho týmu hned v úvodu utkání pomohlo břevno. Odražený míč se dostal na kopačky hráček Slovácka, které rychlým protiútokem do otevřené obrany vyslala do šance Janíkovou. ,Ta si poradila s domácí brankářkou a poslala Slovácko do rychlého vedení.

Vzápětí měla velkou příležitost navýšit skóre Molková, ale trefila jen vybíhající gólmanku. Další šancí Slovácka byla standardní situace Bielikové. Její střela orazítkovala břevno. Hned z následujícího brejku se ale prosadily Brňanky.

Na 1:1 srovnala Lišková. Další šance hráček ze Slovácka pak zůstaly nevyužity. Hostující celek si musel dávat pozor na nakopávané míče a rychlé brejky. Druhý poločas vypadal úplně stejně.

Horní Heršpice se v závěru utkání snažil strhnout vítězství na svou stranu, ale Slovácko dvě zajímavé šance soupeře přečkalo.

Po nerozhodném výsledku se kopaly penalty. Pokutové kopy nakonec ovládly fotbalisty Lokomotivy, které si vybojovaly postup do semifinále. Ženy Slovácka v poháru končí.

Čtvrtfinále Pohár žen FAČR -

Lokomotiva Brno Horní Heršpice – 1. FC Slovácko 1:1 (1:1), 3:1 na penalty

Branky: 21. Lišková – 4. Janíková

Slovácko: Růžičková – Stařinská, Klímová, Bieliková, Janků – Molková (61. Žufánková), Šperová, Janíková, Šenkeříková (53. Příkaská), Sedlačíková (74. Pěčková) – Psotková (80. Illéšová). Trenér: Bláha.

Další výsledky: FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha 0:5 (0:1), 37. a 75. L. Martínková, 48. a 55. Křivská, 85. I. Martínková. SK Slavia Praha – FC Hradec Králové 11:0 (9:0), 16., 33. a 41. Černá, 19., 23. a 43. Svitková, 18. a 72.Veselá, 4. Žemberyová, 37. Persson, 49. Khýrová. Dukla Praha - |Liberec se hraje 12. března v 18.30 na Julisce.