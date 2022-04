„Braly jsme to jako každý jiný zápas, který chceme vyhrát, ale začátek byl od nás takový unavený a bylo tam málo sebevědomí. Po přestávce se to zlepšilo a jsem ráda, že jsme potvrdily svoji neporazitelnost a oprávněný zisk titulu,“ komentovala střelkyně druhé branky Gabriela Šlajsová.

1. fotbalová liga žen, nadstavba mistr: 3. kolo: 1. FC Slovácko – SK Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 45. Šurnovská, 52. Šlajsová. Rozhodčí: Jílková - Soukupová, Navrátilová (Mikel). Žluté karty: Krejčířová, Necidová - Szewieczková. Diváci: 153. Slovácko: Růžičková – Valášková (90. Bayerová), Krejčířová, Sedláčková, Janků – Janíková (62. Jonášová), Bieliková (81. Molková), Dubcová – Morávková, Waltrová (62. Žufánková), Polášková (62. Pěčková). Trenér: Bláha.

Fotbalistky Slovácka herně nezklamaly, ale favorita znovu neokradly. „Z naší strany to byl asi nejlepší výkon proti pražským „S“ a chtěla bych celý tým pochválit, protože jsme si dokázaly vytvořit i šance a hrát vyrovnanou partii. Škoda jen toho výsledku a že jsme se nedokázaly prosadit. První branka byla taková šťastná a škoda před poločasem. Celkově bych to zhodnotila jako velmi slušný výkon z naší strany,“ uvedla na svazovém webu záložnice Slovácka Michaela Dubcová.

Začátek byl oboustranně opatrný. Slovácko protivníka dobře dostupovalo, favoritovi nedalo vydechnout. Jako první zahrozila v 11. minutě Morávková, která po centru Poláškové mířila mimo.

Domácí tým dál hrozil hlavně po standardních situacích a nákopech do šestnáctky soupeře. Po přímém kopu Bielikove ze čtyřiceti metrů hlavičkovala Janků, slávistická brankářka Lukášová ale předvedla skvělý zákrok a šanci zmařila.

Hostující tým poprvé zahrozil až po půlhodině hry. Žádný z centrů, které proletěly domácím vápnem, nenašly zakončovatelku. Vzápětí se ke střele dostala Kravchuk, její pokus ale obětavým zákrokem zblokovala Krejčířová.

Bezbrankový stav vydržel téměř celý první poločas. Těsně před přestávkou ale nepovedený centr Šurnovské z pravé strany překvapivě skončil za zády gólmanky Růžičkové a Slavia šla do šatny se šťastným vedením, který v 53. minutě navýšila nedostoupená Šlajsová.

Vršovický celek se za stavu 2:0 uklidnil, dál hrozil. Ránu Krejčiříkové nadvakrát ztlumila Růžičková, neujala se ani hlavička Necidové či střela Szewieczkové ze šestnáctky.

Slovácko ve druhé půli zahrozilo trestnými kopy Bielikove a rohem Janků.

Neprosadila se však ani střídající Pěčková.

Slavia už si závěr zkušeně pohlídala a výhrou 2:0 potvrdila zisk mistrovského titulu.

„Je to krásný pocit. Pro mě je to poprvé v kariéře, ale ještě nás čekají další utkání a ty chceme vyhrát a nechceme ztratit ani jeden bod,“ uvedla Šlajsová. „Ale teď nás čeká veselá cesta do Prahy,“ věděla dobře.

Bláhův tým se pokusí nedělní nezdar odčinit za týden v neděli proti Spartě.