„Chtěli jsme do toho vstoupit pozvolna už proto, že vlastně nikdo přesně neví, kdy nový ročník ligy vůbec začne,“ uvedl na klubovém webu trenér Martin Svědík.

Svěřence ale šetřit nebude. Ve středu totiž budou Petržela a ostatní hráči trénovat na hodinky, na hřiště se dostanou až o den později.

„Je to paradox, někteří soupeři ještě budou dohrávat ligovou soutěž a my už začínáme znovu trénovat. Během půl roku nás čeká již třetí přípravné období, to nikdo z nás nezažil,“ říká s úsměvem obránce Michal Kadlec.

Slovácko se v následujících dnech bude připravovat v domácím prostředí. V plánu však zůstává i herní soustředění v zahraničí.

„Ale zda tam odjedeme, uvidíme až podle situace kolem koronaviru,“ říká manažer prvního týmu Slovácka Veliče Šumulikoski.

Devátý tým FORTUNA:LIGY do konce července odehraje také tři přípravné zápasy. Již příští středu se celek z Uherského Hradiště utká na Širůchu ve Starém Městě od sedmnácti hodin s Blanskem.