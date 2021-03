„Za tu šanci být v základu jsem moc ráda. Mohla jsem se společně s holkami poprat o výhru. Byla to dřina, ale utkání jsme zvládly jako tým. Bojovaly jsme do poslední minuty,“ říká osmnáctiletá fotbalistka.

Tentokrát si celek z Uherského Hradiště poradil s Horními Heršpicemi, bojovné derby rozhodla až proměněná penalta Michaely Dubcové z osmdesáté minuty.

„Zápas byl pro nás opravdu těžký, ale zvládly jsme ho. Zase jsme o krůček blíž našemu cíli. Nesmíme však přestat makat, protože si chceme udržet třetí místo,“ uvedla.

Fotbalistkám Slovácka se v úvodu jara daří. I když to herně po dlouhé pauze drhne, body Moravanky neztrácí, což je hlavní. „Je to i tím, že jsme asi půl roku neměly pořádný ligový zápas a nebyly jsme tak rozehrané. Je pravda, že ani v jednom zápase jsme neměly moc šancí, ale hlavní je, že máme šest bodů a jdeme si za svým cílem,“ říká Polášková.

Plzeň skolila právě šikovná útočnice. Na hřiště šla sice až v 59. minutě, přesto po rohu dorazila balon do sítě zlomila odpor Viktorie. „Měla jsem velkou radost. Byl to ten nejhezčí pocit, co znám,“ usmívá se rodačka z Kozlovic. „Jen v tom musím pokračovat a dávat gólů co nejvíc,“ přeje si.

První ligová trefa jí draho nevyjde. Se spoluhráčkami už stihla branku oslavit, před týdnem poseděli a rozebrali nejen úvodní výhru, ale také popřáli Aleně Pěčkové k narozeninám.

Na Slovácku vládne pohoda. Muži válí ve FORTUNA:LIZE, ženy rovněž prohání Spartu a Slavii. Také fotbalistky z nejvyšší soutěže díky výjimce od Ministra zdravotnictví mohou sezonu ve zpřísněném režimu dohrát.

„Mrzí mě, že se hrají zápasy bez diváků, protože pro mě je to plus a je to něco, co mi dodává energii. Na druh straně jsem velice ráda, že můžu s holkami trénovat i hrát, protože si neumím představit být tak dlouho bez zápasů,“ přiznává.

Ani neoblíbené testování jí nevadí. „Ba naopak jsem velice ráda, že chodíme pravidelně, protože situace se zhoršila a my můžeme aspoň s jistotou trénovat a nemůžeme nakazit naše blízké,“ říká.

Fanynka Juventusu Turín a Cristiana Ronalda, kterého považuje za nejlepšího hráče planety, se o fotbal zajímá od dětství. S míčem si hrála od malička.

„Nepocházím sice z fotbalové rodiny, protože táta byl hokejista, takže jsem se učila i s hokejkou, ale mám ráda skoro všechny sporty. Ráda hraji i florbal,“ uvedla Polášková.

Ještě loni byla členkou úspěšného juniorského týmu, letos už ale nastupuje jenom za ženy. „I když je to velký skok a tréninky a celkově příprava je náročnější, s holkami mě to baví. Jsem velice ráda, že už jsem v ženách,“ dodává.