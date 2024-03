ROZHOVOR/ Do Slovácka přišel slovenský fotbalista Patrik Blahút těsně před začátkem jarní části sezony. Šestadvacetiletý rodák z Voznice, která je v Banskobystrickém kraji, si zatím zaknihoval čtyři ligové starty. Na úvod patnáct minut proti Pardubicím, v základu nastoupil ve Zlíně a proti pražské Spartě.

Fotbalista Slovácka Patrik Blahút při zápase se Spartou Praha. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

V posledním zápase odehrál závěrečných deset minut v Karviné. V sobotním duelu proti Jablonci bere jenom výhru. „Bude to těžké utkání, ale pokud nastoupíme s takovým nasazením jako proti Spartě, tak musíme brát tři body,“ říká muž, který nastoupil zatím v každém jarním zápase.

Jak jste zatím spokojený s herním vytížením?

Tak spokojený … Těžko říct, ale asi se podobná minutáž dala čekat. Osobně si nemyslím si, že bych ty zápasy odehrál nějak špatně, teda až na ten moment při druhé brance Sparty. Nejprve si musím získat důvěru trenéra, tu si získám, když budu hrát dobře. Budu v tréninku dělat všechno proto, abych nastupoval od začátku.

Vyčítáte si druhou branku proti Spartě?

Teď už jsem se s tím srovnal, ale dost to v zápase ovlivnilo můj výkon.

Odehrál jste v české lize čtyři zápasy. Máte první zkušenosti s přípravou pod trenérem Martinem Svědíkem. Co jste zjistil?

Myslím si, že jsem se rychle adaptoval na ligu i na tréninky, ale musím říct, že česká liga je náročnější jako slovenská. Hlavně po fyzické stránce. Je potřeba ještě doladit nějaké poziční maličkosti, myslím, že se do toho rychle dostanu.

Na domácím zápase vás podporoval početná skupina fanoušků. Koho jste měl v hledišti?

Bratr, otec, přítelkyně. Bylo tam asi dalších deset kamarádů. Měli by dorazit i na Jablonec.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Byl to váš nejdůležitější zápas v kariéře?

To bych neřekl, důležitější byl v dresu Podbrezové, když jsme hráli a prohráli baráž o evropské poháry. Co se týká atmosféry a návštěvy, tak proti Spartě to byl největší zápas.

V Karviné jste nastoupil na posledních deset minut. Nebyl jste zklamaný?

Samozřejmě, každý fotbalista chce hrát od začátku. Proto to hrajeme, ale respektuji rozhodnutí trenéra. Nejdůležitější je, že se konečně vyhrálo. Asi tak bych to zhodnotil.

V závěru jste mohl dát první gól v české lize. Proč to nevyšlo?

Šel jsem do náběhu, z těchto náběhů se občas dostanu do nějaké šance. Měl jsem dát balon na bližší tyčku. Překvapilo mě, že gólman zůstal stát na místě. Pokud mám zhodnotit zápas, tak bylo důležité, že jsme dokázali reagovat na první branku domácích. Po vyloučení jsme dokázali dát ve druhé půlce dva góly – to nás uklidnilo.

V sobotu vás čeká Jablonec. Jak znáte severočeský tým?

Mají v kádru tři Slováky. Slávíka, Hollého a Nebylu, ale osobně je neznám, jen podle jmen. Párkrát jsem proti nim nastoupil. Pokud podáme takový výkon a s takovým nasazením jako proti Spartě, tak budeme mít tři body, ale bude to těžké utkání.

V Uherském Hradišti jste na půlroční hostování. Už víte, co bude v létě?

Zatím se mi tady líbí, prostředí i lidi. Chtěl bych zabojovat o místo v sestavě a zůstat ve Slovácku.