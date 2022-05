Sparta za sebou sice má turbulentní období, během kterého prohrála s Plzní a trenér Vrba už stihl nasednout na vlak do Ostravy, ale o víkendu dokázala po dobrém výkonu porazit Slavii.

Zápasové kursy jsou tak aktuálně téměř vyrovnané. Výhra letenských v základní hrací době je ohodnocena kursem 2,75:1. Na výhru Slovácka je vypsán kurs 2,77:1, remíza se sází v kursu 3,15:1.

Kursy na zisk trofeje jsou také ještě těsnější než před dvěma týdny. Slovácký triumf byl tehdy oceněn kursem 2:1, nyní kurs klesl na 1,92:1.

Letenský úspěch se sázel v kursu 1,8:1, aktuálně je na něj vypsán kurs 1,9:1.

Fanoušci však mají na rozdíl od opatrných bookmakerů jasno, vítězství pražské Sparty očekává 81 % z nich. Zbylých 19 % věští, že Slovácko získá svou první trofej v historii.

Všichni chceme, aby po nás v klubu něco zůstalo, říká manažer Šumulikoski

„Týden před pohárovým vrcholem se finalisté střetli na Letné v rámci finále F:L. Ani jeden z trenérů nechtěl odkrýt své trumfy, přítomní diváci však mohli polemizovat, jestli trenér Horňák v záloze vůbec nějaké má. Sparta působila na hřišti mdle, Dočkalovi loučení s kariérou notně zhořklo a Sparta podlehla aktivně hrajícímu Slovácku 1:2. Nejen vedení letenských tak určitě musel uklidnit dobrý výkon proti Slavii, a to především v prvním poločase. Z přímáku se nádherně prosadil Hložek, který se před odchodem do zahraničí určitě chce rozloučit s fanoušky co nejlepším způsobem. Když si ty uplynulé dva týdny shrneme, Slovácko zapsalo výhry proti Spartě a Hradci, zatímco Sparta prožila poměrně turbulentní období. Stále si však stojím za tím, že půjde o vyrovnaný zápas a nedivil bych se, kdyby došel v kursu 3,15:1 do prodloužení,“ říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Slovácko má za sebou už dvě finále domácího poháru, v obou případech však odcházelo poražené.

V roce 2005 tým z Uherského Hradiště podlehl Ostravě a před třinácti lety nestačil na Teplice.

Sparta může navázat na dva roky staré vítězství proti Liberci, kdy získala pohár na hřišti soupeře. Stejný kousek mohou nyní letenští zopakovat.