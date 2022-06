Filip Nguyen podepsal do konce roku 2024. Na testech je Iránčan a Bosňan

V dresu Slovácka odchytal 26 ligových zápasů, ve kterých vychytal osm čistých kont. S klubem podepsal novou smlouvu do 31. 12. 2024.

„Jsem rád, že Slovácko mělo zájem uplatnit opci a mohu zde pokračovat. Jsem tady spokojený jak fotbalově, tak i po lidské stránce. Věřím, že tato sezóna bude ještě úspěšnější a povede se nám probojovat do nějaké skupiny v evropské soutěži,” řekl Filip Nguyen pro klubový web.

Do přípravy Slovácka se v pátek zapojily také dvě zbrusu nové tváře. Trenéru Svědíkovi se bude chtít předvést Merchas Doski, dvaadvacetiletý irácký obránce narozený v Hamburku, reprezentant Iráku do 23 let, který naposled nastupoval za FC Wacker Innsbruck ve 2. rakouské lize.

Druhý testovaný je dvacetiletý bosňan Alden Šuvalija, který přichází z rezervy Vitórie Guimaraes. „Oba tu budou nějaký čas. Přesně to ještě nevíme, o všem se jedná,“ řekl k testovaným hráčům asistent trenéra Josef Mucha. Proti Trenčínu nastoupil Iráčan, Bosňan se zranil při rozcvičce.