„První zápasy ale bývají ještě hodně nečitelné. Brno stejně jako my odehrálo hodně přípravných zápasů, přišlo tam dost nových hráčů. Víme, že na úvodní duel přijde hodně lidí, bude dobrá atmosféra. Musíme se na těžké utkání dobře připravit a nastavit,“ uvedl trenér Slovácka Martin Svědík.

FORTUNA:LIGA, 1. kolo -

FC ZBROJOVKA BRNO – 1. FC SLOVÁCKO

Výkop: sobota v 16.00, Adax Invest Arena

Rozhodčí: Radina - Kubr, Leška (Vokoun) | VAR: Berka | AVAR: Vlček

Ligová bilance: 15-7-10

Poslední zápas: 2:4 (34. Pernica z penalty, 60. Štepanovský – 11. Havlík, 24. Petržela, 66. Daníček z penalty, 71. Jurečka, 21. dubna 2021)

Pravděpodobné sestavy:

Brno: Berkovec - Matejov, Šural, Endl, Divíšek - Přichystal, Texl, Ševčík, Falta - Fousek – Řezníček. Trenér: Dostálek.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Petržela, Daníček, Havlík, Trávník, Holzer – Vecheta. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 1:3

Jeho tým půjde i letos do každého střetnutí s cílem zvítězit, uspět. „Chceme se pokusit v poháru postoupit alespoň do základní skupiny Konferenční ligy a dobře začít ligu. Čekají nás dvě soutěže, bude to nesmírně náročné. Proto je důležité dobře začít,“ vnímá Svědík.

Nováčka FORTUNA:LIGY v žádném případě nepodceňuje. Na Srbské to rozhodně žádná selanka nebude. „Jedeme tam koncentrovaní, odhodlaní, ale zároveň s pokorou. Přístup musí být maximální,“ říká.

Na třaskavý start se chystají i v Brně. „Slovácko je pro nás jeden z nejtěžších soupeřů. Hrajeme doma a byli bychom rádi, aby mělo utkání nadstandardní atmosféru. Někteří hráči tohle ještě nezažili, celý týden je na to chystáme,“ pronesl trenér Zbrojovky Richard Dostálek.

Nováček nejvyšší soutěže sice patří i podle sázkových kanceláří k největším aspirantům sestupu, tomu se Brňané hodlají vyhnout. „Máme v sobě pokoru, ale všichni budeme spokojení, pokud se budeme pohybovat v klidných vodách. Kdybychom od začátku do konce neměli starosti, vyhodnotíme sezonu jako úspěšnou,“ sdělil sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Po triumfu ve druhé lize prošel kádr výraznou obměnou a ještě nemá konečnou podobu.

„Neskrýváme, že letní přestupní období nekončí, máme zájem tým doplnit. Bavíme se o stopera a ještě jednu pozici chceme řešit. V nejbližších dnech bychom mohli přivítat jednoho hráče,“ uvedl manažer.

Aktuální téma klubu prý není hledání útočníka, přestože v posledních třech přípravných duelech vstřelila Zbrojovky jediný gól třetiligové Kroměříži.

Nesmíme se z toho podělat, ví ředitel Slovácka. Ze spolumajitele cítí energii

Ofenzivu potáhne hlavně kapitán Jakub Řezníček, jemuž má servis zajišťovat záložník Šimon Falta. Největší letní posila, který dorazila na roční hostování z Plzně.

„Bude to asi o víc hráčích a potřebujeme nějaký čas, aby si vše sedlo, ale mám z toho dobrý pocit. Každým tréninkem i zápasem to bylo lepší. Když najdeme ideální sestavu, nemám strach, že bychom se nezlepšovali k ideálu,“ vyhlížel Falta.

Po generálce s Jihlavou, která skončila bezbrankovou remízou, řeší menší zdravotní problémy dva hráči. „To je trochu otazník k sestavě. Uvidíme, kdo se uzdraví, ale máme varianty, abychom je nahradili,“ řekl kouč.

Ondřeje Pachlopníka, který se zotavuje po operaci kolene, ještě dlouho nevyužije. Dostálův realizační tým nastálo rozšířil video analytik, s nímž externě spolupracoval už v minulé sezoně.

K sobotnímu úvodní utkání nové sezony mezi Zbrojovkou a Slováckem už nepůjdou fanoušci na Městský fotbalový stadion Srbská, nýbrž do Adax Invest Areny.

Novým titulárním partnerem stadionu se totiž stal Adax Private Equity Fund SICAV a.s., což je fond kvalifikovaných investorů založený společně s Regionální hospodářskou komorou Brno.

„Naše strategie je nákup středně velkých firem, které na trhu fungují stabilně a delší dobu. Do deseti let chceme mít třicet společností v celkové hodnotě tří miliard korun,“ sdělila ředitelka a předsedkyně dozorčí rady fondu Zuzana Šťastná.