Do Uherského Hradiště dorazí Fenerbahce jenom na utkání, které se na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti hraje ve čtvrtek od devatenácti hodin.

Turecká výprava přiletí do Brna ve středu po obědě. Ubytovaná bude v hotelu Barceló Brno Palace.

Fotbalisté Fenerbahce předzápasový trénink neabsolvují na stadionu ligové Zbrojovky, ale na jiném hřišti. „Ve středu by to problém nebyl, ale chtěli u nás být i ve čtvrtek, což vzhledem k tréninkovému programu našeho týmu nešlo,“ říká mluvčí Zbrojovky Martin Lísal.

Turci se tak budou chystat zřejmě na stadionu Moravské Slavie. Jinde se uskuteční i setkání trenéra Jorge Jesuse a vybraného hráče s novináři.

V Uherském Hradišti se tým Fenerbahce objeví až pár hodin před odvetným utkáním.

„Každý klub to má samozřejmě nastavené jinak, ale nic neobvyklého to není. Turci zřejmě chtějí strávit co nejméně času v autobuse, proto se rozhodli zůstat v Brně, kde budou mít veškerý komfort,“ míní sekretář FC TRINITY Zlín Lukáš Pantálek.

Zápas ještě v pondělí

Když ševci před pěti lety nastupovali v základní skupině Evropské ligy, kvůli nevyhovujícímu stadionu museli své domácí duely hrát v Olomouci, kde bydleli i soupeři. „Tenkrát jsme se snažili, aby logistika byla co nejjednodušší a všechno bylo co nejblíž,“ upozorňuje Pantálek.

Slovácký Holzer o atmosféře v Istanbulu: Na hřišti nebylo absolutně nic slyšet

Kodaň, Lokomotiv Moskva i Šeriff Tiraspol žádné speciální požadavky neměli, v případě Fenerbahce to bude podobné.

Turecký vicemistr ještě v pondělí večer absolvoval ligový duel s Umraniyesporem, doma pouze remizoval 3:3, když bod zachránil favoritovi v nastaveném čase Berisha.

Portugalský trenér Jorge Jesus oproti minulému zápasu se Slováckem udělal v sestavě jen čtyři změny. Protočil brankáře, krajní beky a útočníka, většina opor včetně Lincolna, Valencii, Emreho Mora či stoperů Attily Szalaie a Gustava Henriqueho ale hrála.

Fenerbahce ví, že po úvodní výhře 3:0 je o postup připraví jen kolaps či mimořádný výkon protivníka.

Moravané se ale chtějí před vlastním publikem rvát. „Každé pohárové utkání je samo o sobě motivací. Máme zodpovědnost vůči fanouškům i koeficientu, každé vítěství se počítá,“ ví dobře trenér Slovácka Martin Svědík.

„Je to sice 0:3 a proti nám stojí Fenerbahce, velmi kvalitní tým, ale pořád je to fotbal, a dokud naděje nezhasne úplně, musíme dřít do úmoru a snažit se to zvrátit. Tak to mám nastavené a tak budu hráčům vkládat do hlavy,“ říká kouč.

Postup Slovácka do čtvrtého předkola Evropské ligy ocenili čeští bookmakeři kursem 16:1, na postup Fenerbahce kurs vypsán nebyl. Jen hrstka sázkařů si myslí, že Moravané překvapí Turky a postoupí dál.

„Pro Slovácko bude především klíčové postoupit do Evropské konferenční ligy. Celek kouče Svědíka tedy nepovedený zápas v Istanbulu tolik nemrzí, favoritem dvojzápasu je totiž určitě Fenerbahce. Na odvetu v Uherském Hradišti se navíc turecký celek nemusí po výhře 3:0 naplno koncentrovat, což může vyústit v dobrý výsledek pro domácí a důležité body do koeficientu. V kursu 3,5:1 se výhra Slovácka jeví trochu riskantně, ale proč to zrovna teď nezkusit,“ míní hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

I kvůli nepříznivému výsledku zájem o vstupenky mezi příznivci poněkud opadl. Vyprodáno není, stále je v prodeji několik stovek lístků.

Postupující z této dvojice se v závěrečném předkole utká s Austrií Vídeň, poražený naopak ve 4. předkole Evropské konferenční ligy narazí na vítěze z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo. První zápas skončil nerozhodně 1:1.