Měla to být další oslava fotbalu, stejně jako zápas Slovácka se Spartou před dvěma týdny velký svátek. Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti ovšem tentokrát zůstane z větší části prázdný. Kvůli zpřísněným vládním nařízením z důvodů zhoršené epidemické situaci v České republice se do hlediště dostane jen tisícovka diváků, ostatní fanoušci mají smůlu.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) ve šlágru 15. kola FORTUNA:LIGY přehráli Spartu 4:0. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Zůstanou doma u televize nebo budou podporovat svůj tým za plotem. „Samozřejmě nás to všechny moc mrzí. Hlavně v kontextu vyprodaného zápasu se Spartou je to velká škoda. Myslím si, že i na Plzeň by přišla spousta diváků, znovu by byla skvělá atmosféra. Bohužel se s tím musíme smířit,“ povzdechl si mluvčí 1. FC Slovácko Marek Jurák.