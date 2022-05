„V případě finále MOL Cupu v Uherském Hradišti šlo z několika důvodů o velice rizikové utkání, pro které byla přijata řada opatření včetně zvýšeného počtu policistů připravených mimo stadión k případnému zásahu. K několika bezpečnostním incidentům došlo mimo stadión jak před utkáním, tak po něm.

O zásah Policii ČR požádal za pořadatele bezpečnostní manažer FAČR, který je na utkání z toho pohledu nejvyšší autoritou asociace, do jeho kompetencí nemůže být zasahováno a spolupracuje úzce s delegátem utkání a velitelem opatření,“ stojí ve zprávě na svazovém webu.

„Rozhodnutí bylo učiněno na základě vyhodnocení poznatků a informací z více zdrojů, podle kterých hrozil vpád fanoušků na plochu za účelem přerušení či předčasného ukončení zápasu. Poté policisté jednali na základě svých interních postupů, které jsou v jejich pravomoci.“

Z pohledu FAČR bylo na výběr ze dvou variant – buď riskovat možné předčasné ukončení zápasu, nebo preventivní zásah, aby k vpádu fanoušků na hrací plochu nedošlo.

„Prioritou asociace bylo v tu chvíli bezprostřední vyhodnocení rizik a přednostní ochrana života a zdraví všech účastníků utkání. Fotbalová asociace ČR byla proto donucena řešit zabezpečení zápasu tímto způsobem, kde součinnost s PČR byla nevyhnutelná,“ tvrdí svaz.

Průběh finále domácího poháru MOL Cupu mezi fotbalisty Slovácka a pražské Sparty přitom dlouho ničím mimořádným nevybočoval. Sparťanští příznivce sice v prvním poločase příznivci zaházeli trávník světlicemi, výtržnosti ale zápas nijak výrazně nepoznamenaly.

Vzruch přinesl až právě příchod těžkooděnců se psy k hrací ploše a střídačkám.

Zvířata postávala podél postranních čar a před střídačkami jen pár metrů od hráčů a členů realizačních týmů a místo pokynů bylo slyšet hlasité štěkání. Po necelých pěti minutách se těžkooděnci se psy od podélných tribun stáhli a policisté zůstali jen před oběma sektory za brankami.

"Pro mě nepochopitelné. Myslel jsem si, že nás jdou obsadit, nebo nevím. Ti psi v podstatě na chvíli hráli fotbal za hráče, byli až v hřišti. Moc jsem to nepochopil. Do rázu utkání, ve kterém panovala skvělá atmosféra, to vůbec nezapadlo. Trošku mě to zklamalo," uvedl kouč Slovácka Martin Svědík.

Nezvyklý incident si nedokázali vysvětlit ani sparťané. „Nikdy jsem to nezažil. Ale úplně to nevnímáte, když hrajete zápas. Všimnete si toho, ale jenom na moment," prohlásil záložník Ladislav Krejčí mladší.

„My jsme nevěděli, co se děje. Informace se k nám nedostaly. Předpokládám, že policisté informace měli a věděli, co dělají. Nemyslím si, že by to nějak ovlivnilo náš výkon," doplnil trenér Pražanů Michal Horňák, jehož svěřenci finále prohráli 1:3.

FAČR požádala policii o přítomnost z preventivních důvodů, nejspíš měla informaci, že reálně hrozí vstup fanoušků na trávník. Zřejmě také nechtěla riskovat, aby se opakovaly divácké nepokoje z některých finálových utkání v dřívějších letech.

„Byli jsme pořadatelem požádáni o přítomnost v sektoru hostů i domácích, aby policisté stáli přímo na hřišti. Byl předpoklad, že by fanoušci mohli přelézat zábrany a vstupovat na hřiště. V tom jim mají policisté případně zabránit," řekla ČTK policejní mluvčí Milena Šabatová.