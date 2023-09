Po výprasku na Spartě si lepšího soupeře nemohli přát. Fotbalisté Slovácka se na vítěznou vlnu chtějí vrátit proti předposlední Karviné. Favorit je i přes poslední debakl 0:5 jasný.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) naposledy doma zdolali Karvinou 3:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Celek z Uherského Hradiště je ale před sobotním utkání 9. kola FORTUNA:LIGY ostražitý, u týmu nováčka ale skončil kvůli špatným výsledkům trenér Tomáš Hejdušek a mužstvo dočasně převzali asistenti v čele s Ľubomírem Luhovým.

„Nějaké změna to určitě bude, hlavně hráči soupeře dostali nový impulz. My nevíme, jestli dostanou šanci jiní hráči, nebo sestava bude stejná. Zápas ale i tak bude hlavně o nás,“ ví dobře asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

V Uherském Hradišti trable protivníka neřeší. Svých starostí po nevydařeném duelu mají dost. I když se dalo čekat, že Moravané na Spartě neuspějí, porážka 0:5 ale příznivce zaskočila.

„Mužstvo je dost zkušené na to, aby se se situací vypořádalo a zvládlo to. V tomto problém nebude,“ je přesvědčený Baránek.

„Možná facka přišla v dobrý moment, hned po reprezentační pauze, takže máme dostatek příležitostí to nejen v lize, ale i v poháru zlomit a vrátit se zpět na vítěznou vlnu,“ říká.

Kadlec a spol. si poslední debakl důkladně rozebrali, více se ale k němu nevracejí. „I když jsme si chyby ukázali, nijak víc jsme se v tom nechtěli babrat. Byl to jenom jeden zápas. Hráči se z toho musí poučit a dál to neopakovat,“ pronesl.

Zasloužená prohra, která má svoje důvody, říká Svědík. Slovácko zasáhly absence

Na Slovácku všichni věří, že duel proti Karviné bude úplně jiný, daleko lepší.

„Základ je odrazit se od důsledné pevné defenzivy a organizovaného výkonu,“ má jasno Svědíkův asistent.

Pátému týmu FORTUNA:LIGA se vyprázdnila marodka, až na Kohúta jsou všichni hráči v tréninkovém procesu a připravení nastoupit.

Víkendový duel vyhlíží i Vlasiy Sinyavskiy. Estonský reprezentant na Slovácko přišel před dvěma lety právě z Karviné, proti bývalému klubu má velkou motivaci uspět, ukázat se.

„Chci vyhrát všechny zápasy, ale proti Karviné to pro mě bude přeci jen specifické utkání. Musíme do zápasu vstoupit lépe než na Spartě a celkově musíme v utkání podat mnohem lepší výkon. Uvidíme, co se soupeřem udělá výměna trenéra. Může to být nový pro hráče nový impulz," prohlásil Sinyavskiy.

Čtyřiačtyřicetiletý Hejdušek přišel do Karviné před začátkem minulé sezony z Baníku Ostrava a hned ji dovedl k postupu mezi elitu. V nejvyšší soutěži Karviná po vítězství 4:1 nad Zlínem v úvodním kole uhrála už jen jednu remízu. Poslední tři prvoligová utkání prohrála se skóre 2:9, naposledy v sobotu podlehla doma Teplicím 0:1.

Slovácko schytalo na Letné debakl. Brankář Heča dostal se Spartou pět branek

Pro bývalého obránce či záložníka Hejduška bylo angažmá v Karviné prvním v nejvyšší soutěži, předtím vedl rezervní tým Baníku ve třetí lize.

Nováčka, který po osmi kolech se čtyřmi body předposlední, po odvolaném Tomáši Hejduškovi dočasně převzali asistenti v čele s Ľubomírem Luhovým.

„V tomto týdnu se udály důležité věci. Uvědomuji si, že je potřeba hráče připravit především v hlavách. Také bude důležité tyto změny přijmout z pohledu realizačního týmu a samozřejmě pohledem hráčů. Čeká nás velmi náročný zápas. Slovácko je charakteristické svou jednoduchostí, zaujetím a hráčskou kvalitou. Naši hráči si musí na trávníku především plnit své úkoly, což je první předpoklad případného úspěchu,“ uvedl na klubovém webu Luhový.

Duel 9. kola FORTUNA:LIGY se na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti hraje v sobotu 23. září od patnácti hodin.