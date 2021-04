Říznout do toho, po šesti porážkách v řadě odvolat oblíbeného trenéra Páníka, nebo do mužstva nesahat, nechat dojet zbývajících pět kol a po další nijak zvlášť povedené sezoně se rozhodnout, kudy dál? Experti, které oslovil Deník, mají jasno.

Bývalý ligový trenér František Komňacký. | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Trenéři František Komňacký, František Ondrůšek i Miroslav Polášek by současného kouče Fastavu podrželi, viníky jsou podle nich především hráči, kteří neodvádí to, co od nich fanoušci očekávají.