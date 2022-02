A František Ondrůšek, který v kariéře prošel oběma kluby?

„Honzíkovi Jelínkovi strašně moc přeji, aby se se svým týmem posunul v tabulce výš a neměl žádné starosti se záchranou. Slovácko sice v přípravě nemělo bůhvíjaké výsledky, ale liga je o něčem jiném a Martin Svědík dobře ví, do čeho jde. Pokud mužstvo udrží stávající pozici, bude to obrovský úspěch,“ je přesvědčený bývalý gólman Drnovic či Příbrami.

Pětice expertů, které Deník oslovil, nabízí svůj pohled na boj o ligový titul i záchranu v nejvyšší soutěži. Bolestivý sestup prý nepřejí nikomu, sami jej v kariéře zažili.

Petr Klhůfek, bývalý hráč Fastavu Zlín

Bývalý stoper Fastavu Petr Klhůfek vede starou gardu Zlína.Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

1. Mohla by to být Plzeň. Slavia mi pořád přijde v nějakém útlumu. Sparta se sice zlepšila, ale zase jí srážely nevyrovnané výkony. Plzeň je sice oslabená, má nějaké své problémy, ale z nějakého důvodu jí věřím. Je to mančaft, který mi přijde po chuti. (úsměv)

2. Věřím, že zlínské jaro bude po x letech o něco klidnější a že problémy se záchranou nebudou. Výsledky v přípravě byly slušné, byť liga je samozřejmě něco jiného. Pokud ale kluci naváží na některé podzimní zápasy a vyprázdní se marodka, může to být nadějné. Hlavní bude, jak jaro odstartují v neděli proti Liberci. Pokud zvítězí, dodá jim to potřebné sebevědomí a výkony půjdou s lepším počasím ještě nahoru. Snad klukům pomohou i diváci.

3. Nechci nikoho jmenovat ani to nikomu nepřeji, ale dolů půjde spíš Karviná než Teplice.

Libor Soldán, bývalý hráč Brna a Slovácka

Trenér fotbalistů Veselí nad Moravou Libor Soldán.Zdroj: Deník/Libor Kopl

1. Slavia. I když její výkony na podzim nebyly tak dominantní jako v minulých sezonách, myslím si, že po zimní přestávce nabere dech a bude vyhrávat.

2. Slovácku strašně moc přeji, aby udrželo svoji podzimní formu a hrálo stejně dobrý fotbal jako doteď. Pokud nepřijdou nějaké zranění klíčových hráčů, co mužstvo táhnou, mohlo by minimálně to čtvrté místo udržet a třeba se ještě o jednu příčku posunout nahoru.

3. Karviná. Má už docela velkou ztrátu. Sice tým posílila, doplnila o nějaké hráče, ale nevím, jestli to bude stačit. Podle mě zůstane Černý Petr právě jí. Teplice měly v zimě slušné výsledky, i přes nějaké jejich problémy bych to viděl na Karvinou. Sestup každopádně nepřeji nikomu. Sám jsem to zažil a musím říct, že je to šílené.

František Ondrůšek, bývalý brankář Zlína, Drnovic či Příbrami

František OndrůšekZdroj: Deník / Libor Kopl

1. Letos bude voj o titul velmi napínavý. Na špici je to hodně namačkané. Na podzim překvapila Plzeň. Všichni tvrdily, že nemá peníze, že bude špatná a vidíte, je zase nahoře. Sparta taky vypadá velmi dobře, vrátila se mezi elitu. Slavii opustil Stanciu, ale trenér Trpišovský určitě ví, co dělá. V generálce s Baníkem hrála přesvědčivý výsledek, první půle byla z její strany velká nálož, přitom Ostrava bezesporu má svoji kvalitu. O titulu se rozhodne mezi těmi třemi. Rozhodně to nebude tak jako minulý rok, rozhodovat budou domácí zápasy v nadstavbové části. Slavia má k titulu asi nejblíž.

2. Honzíkovi Jelínkovi strašně moc přeji, aby Zlín posunul v tabulce výš a nedostal se do záchranářských prací. Mančaft má dobrý, ale hlavní je, aby byl zdravý. Pokud bude ševce marodka provázet dál, bude to mít velmi složité a zase to bude boj do posledního kola. Slovácko podle mě nezasáhne do bojů o první trojku. Bude to mít těžké. Dotáhl se na ně Baník, svoji kvalitu má Mladá Boleslav, jsou tam i další týmy. Výsledky v přípravě nebyly bůhvíjaké, ale liga je samozřejmě o něčem jiném. Martin Svědík ví, do čeho jde. Dokáže poskládat sestavu, mužstvo nachystat. Pokud čtvrté místo uhájí, bezesporu to zase bude obrovský úspěch.

3. Sestup jsem jedenkrát zažil se Zlínem a musím říct, že je to strašně nepříjemná záležitost. Nechci tipovat, ale asi to vyjde na Karvinou nebo Teplice. Samozřejmě to nepřeju absolutně nikomu. Bude to boj, který rozhodne, kdo bude mít větší odhodlání a lepší sportovní formu.

Miroslav Polášek, bývalý trenér Zlína

Bývalý trenér Uherského Brodu, Zlína či Slušovic Miroslav Polášek má za sebou zajímavou kariéru. S kamarády ze staré gardy Zlína.Zdroj: archiv Miroslava Poláška

1. Nefandím Spartě ani Slavii, ale myslím, že titul získá Sparta. Věřím jí víc, Slavia totiž přišla o kvalitní hráče, které bude těžko nahrazovat.

2. Skeptický rozhodně nejsem. Mé srdce bije pro Zlín. Věřím, že uděláme nějaké body a bez problémů se zachráníme. Sestoupit bychom neměli. Bude to ale velice těžké, protože Teplice se podle výsledků z přípravy zlepšily a Jablonec dlouhodobě patří do horní poloviny ligové tabulky. Severočeši se určitě nastartují, ještě na nás bude tlak. Očekávám tuhý boj o záchranu až do úplného konce.

3. Sestup nikomu nepřeji, protože vždycky převrátí klub úplně naruby a může mít dlouhodobý vliv na činnost oddílu. Podívejte se, jak dopadlo Znojmo a další ex-ligové kluby, které nehrají ani druhou ligu. Můj kamarád Páník to s jeho Karvinou ale bude mít nejtěžší.

Jiří Flašar, bývalý hráč Uherského Hradiště

Jiří Flašar (na snímku vpravo)Zdroj: Deník / Stanislav Dufka

1. Titul? To je těžká otázka, ale myslím si, že Slavia Praha to zase zvládne.

2. S ohledem na to, že Sparta se Slavií v zimě nespali a i Plzeň má kvalitní mančaft, budeme se pohybovat mezi čtvrtým a šestým místem, což považuji za úspěch.

3. Rozhodne se mezi Teplicemi a Karvinou, ale je hodně těžké jednoho z nich vybrat. Nepřeji to nikomu.