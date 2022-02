Experti Deníku před derby: Žádné El Clásico ani branky, spíše remíza a boj

Václav Činčala: Tipuji remízu, bude to víc boj

„Před derby tipuji remízu. Slovácko stejně jako v minulé sezoně hraje vysoko, zase bojuje o evropské poháry, Zlín je víc dole. Ne že by hrál vyloženě o záchranu, spíš se chce dostat do prostřední skupiny, ale musí se ohlížet i za sebe.

Jaro teprve začíná, týmy nabírají formu, takže je nyní těžké říct, jak na tom kdo je. Slovácko sice po zimní pauze ještě nedalo gól, ale postoupilo do semifinále poháru a i se Slavií byli blízko bodům. I když nehrálo nijak dobře, je těžké udržet formu po celou sezonu.

Navíc Slavia je výborný soupeř, předtím prohrála se Spartou, ztratila body s Karvinou, takže jí nezbývalo než v Uherském Hradišti bodovat.

Teď to bude jiný duel. Možná se s kamarády zajedu podívat. Asi to bude víc boj než fotbal, ale terény teďka nejsou špatné. Moc nesněžilo ani nepršelo, navíc trávník je vyhřívaný, takže by diváci mohli vidět i branky a hezké akce.“

Lubomír Blaha: Žádné El Clásico, trošku víc fandím Slovácku

„Přiznám se, že trošku víc fandím Slovácku. Vím, že body víc potřebuje Zlín, ale pokud chce hrát soupeř o poháry, taky nesmí zaváhat. Favorizuji ale hosty, kteří se pořád drží na nějakých nadstandardních příčkách. Na podzim možná hráli lépe a v některých zápasech měli i štěstí, ale v derby se to zase může obrátit.

Žádnou přestřelku neočekávám. Ani jeden z týmů nemá ve svých řadách nějaké extra střelce. Navíc derby bývá vyhecované, opatrné. Zase to bude bojovné, vyhecované, asi moc branek nepadne. Utkání asi moc pohledné, žádné El Clásico.

Zlín bude povzbuzený vítězstvím nad Libercem, Slovácko vstřebává menší zklamání po zápase se Slavií, který rozhodla jedna povedená akce, jinak to byla nuda.“

Jinak si myslím, že pro Slovácko vede jednodušší cesta do poháru přes MOL Cup. Stačí mu zvládnout „jenom“ dva zápasy, liga je trošku delší. Navíc pokud se tým kvalifikuje do Evropy z domácího poháru, je na tom ohledně nasazení lépe než mančaft, který skončí v lize čtvrtý.“

Tomáš Polách: Slovácko má sílu, Zlínu chybí Poznar

„Před zápasem je těžké určit favorita. Je to padesát na padesát. Zlín hraje doma, kde zvládl i těžké utkání s Libercem. Proti Slovanu hrál dobře. Slovácko má stabilní formu, a i když teď jsou nešťastní ze situace kolem útočníka Jurečky, pořád hraje o poháry. Měl jsem na možnost je vidět proti Spartě, proti které hráli fantasticky. Slovácko má sílu, byť doma naposledy se Slavií neuhráli ani bod.

Zlín trápí marodka, chybí mu hlavně útočník Poznar. Doma ale potřebuje bodovat, protože soupeři zespodu se přibližují a ševci chtějí do prostřední skupiny.

Věřím, že padne hodně branek a diváci uvidí dobrý fotbal. Jaro je však teprve na začátku. Mužstva odehrála jenom dvě kola a ještě všichni nejsou po zimní pauze v optimální formě. Ta přijde až v závěru soutěže.“