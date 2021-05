„Fotbalový týden začal už ve středu, a to zcela jasným vítězstvím Sparty nad Plzní. To samo o sobě překvapení nebylo. Překvapivá byla snad jen bezmocnost mužstva z Plzně.

Nedávno jsem vyslovil názor, že v Plzni budou mít příští rok problémy, a to se mi potvrdilo i v neděli, kdy si Pardubice s proti Viktorce s chutí zatrénovaly a daly jí tři góly. Nové trenérské lavičce Plzně veselo asi nebylo.

Plzeň hraje opravdu špatně a v jejím týmu se snad (s výjimkou Ba Loui a Šulce) nenajde nikdo, kdo by stál za povšimnutí.

Paradoxně se ale celý pohled na mizernou sezonu může změnit ve čtvrtek. Vítězství v poháru proti Slavii zajišťuje boj o Ligu mistrů. Za daného stavu dost nepravděpodobné, ale jak říká klasik „fotbal nemá logiku“.

Když už jsme u evropských pohárů, vyřešilo se tento týden mnohé. Slovácko si uhrálo potřebnou remízu s Bohemkou a ta odjížděla z Uherského Hradiště také velmi spokojená. Nevím, jaká je nálada v Jablonci, ale k jeho výkonu v Příbrami nemám slov, což se ostatně dá říct i o Liberci v utkání s Brnem.

Pořadí na prvních čtyřech místech je prakticky uzavřeno, a zbývá ještě místo páté, které by za určitých okolností mohlo pohár hrát.

Samostatnou kapitolu dnešního zamyšlení bych věnoval utkání Mladá Boleslav - Sparta. Bezprostředně po zápase jsem měl smíšené pocity.

Na jedné straně oboustranně hezký fotbal, devět gólů, mnoho zajímavých situací před gólmany. Prostě vše, co se musí líbit a proč by se na takovýto fotbal vyplatilo chodit. Druhá strana mince je zamyšlením nad vedením utkání ze strany rozhodčích.

Pana rozhodčího Ginzela zřejmě zaskočila rychlost, dramatičnost a spád utkání natolik, že se v tom začal mírně řečeno ztrácet, a tak snad nevědomky začal zcela nenápadně otáčet kolem dějin tohoto pěkného utkání.

Jak jinak si vysvětlit, neuznání překrásného gólu Matějovského (zcela necitlivé rozhodnutí a proč s VARem), odpískaná penalta (trošku divná, ale najednou bez VARu).

A do třetice všeho zlého více než divná situace před pátým gólem Sparty. Snad jsem si to špatně vysvětlil, ale zdálo se mi, že chtěl akci písknutím původně zastavit, ale najednou si to rozmyslel.

Je mi jasné, že „kovaní Sparťané“ mě za tyto postřehy mít rádi nebudou, ale jak se říká, sto lidí, sto názorů.

A tak ještě jeden názor. Při utkání Slavia - Karviná vstřelil Holeš podobný gól jako Matějovský (Kuchta teoreticky bránil ve výhledu brankáři), ale ten platil i bez VARu. Bez VARu se kopala i penalta, která jemně řečeno byla více než problematická, o čemž by mohl Kuchta určitě vyprávět.

Tedy stručně a jasně by měl někdo vysvětlit, co s tím, nebo jak kdysi psal Jan Neruda, Kam s ním?

Dvě kola před koncem ligy je vlastně o všem podstatném rozhodnuto. Hrát se bude prakticky jen o páté místo a Příbram bude čekat, že zázraky se dějí, o čemž oni vědí své.

Nezbývá tedy než si přát, abychom v závěru ligy viděli ještě podobně pěkná utkání jak to v Mladé Boleslavi.“

Autor Stanislav Sadílek je bývalým fotbalistou a trenérem