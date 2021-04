„Fotbalu bylo uplynulý týden skutečně dost. Je proto přirozené, že se některá utkání nepovedla, jiná byla zajímavá a některá dokonce skvělá. Bohužel se však našly i zápasy, které bych bych označil za zbytečné. Bohužel se o tento příměr zasloužilo i mužstvo našeho regionu, Fastav Zlín.

V utkání v Plzni domácí věděli, že vyhrají, hosté se jeli podívat, jestli stojí v Plzni ještě pivovar. Na hřišti se nikomu nic nestalo, takže všichni byli spokojení. A v podobném duchu Zlínští hráli i proti poslední Příbrami. Možná, že jsem až příliš kritický, ale tak by se ligový fotbal hrát neměl.

Ševcům doporučuji, aby povinně zhlédli rozhodující sedmé semifinálové utkání hokejové extraligy mezi Spartou a Libercem. Určitě by jim to nebylo na škodu.

Druhý náš zástupce z regionu, Slovácko, naopak fotbal hrát chce. Bohužel se zdá, že mu trochu docházejí síly. Bylo to už vidět v Ďolíčku, kde Pardubice svojí nenápadnou, ale klidnou hrou

rozebraly Slovácko ve druhém poločase skoro na šroubek.

Ostatně o Pardubicích a jejím pohledném fotbalu jsem se již několikrát zmiňoval a potvrdily mi to i v neděli v Brně. Ale vraťme se ke Slovácku a na šlágr kola na Letnou.

Velká škoda prvního poločasu. Sparta v něm působila naprosto bezradným dojmem. Hosté toho trestuhodně nevyužili, a proto pykali. Tento zápas se prohrát nemusel a ani neměl. Škoda.

Liga však nabídla i další takzvané šlágry. V prvních z nich musel potěšit diváka Jablonec. Za vítězství nad Spartou šel s obrovským nasazením a tři body si bezesporu zasloužil. Ostatně tři body si severočeši zasloužili i v dalším šlágru v Plzni.

V na našem české poměry to byl více než nadprůměrný zápas. Jablonci v něm chybělo i trochu štěstí. Za výkony a vůli po vítězstvích byl pro mě Jablonec mužstvem týdne.

A zbývá nám Slavia. Jak široký a na české poměry i kvalitní kádr má, ukázala v dalším šlágru kola v Liberci. Slovan určitě nebyl horším týmem, ale střídání v posledních třiceti minutách se hostům povedlo. Přesto si myslím, že remíza by byla spravedlivější, ale fotbal není mnohdy spravedlivý.

Fotbal byl ale spravedlivý ve čtvrtek v Edenu. Utkání už bylo rozebráno více než podrobně ze všech stran, přesto se vrátím k tomu, co mě napadlo po deseti minutách hry. To přece není možné, aby Slavia hrála na nula.

Brankář Kolář a obránci si celou dobu nahrávali na pár metrech ve vlastním pokutovém území a byla jenom otázkou času, kdy to praskne. A ono jim to prasklo za dvacet minut. A zpravit to už nešlo.

Na stadionech se toho v minulém týdnu událo opravdu mnoho. Na závěr jen na skok do Premier League. Krásný zápas byl k vidění v Newcastlu, kam zavítal West Ham (3:2).

Skvělý výkon West Hamu v deseti, drama až do závěrečného hvizdu a výborný výkon ex-slávisty Coufala se musel líbit každému. Ne každému se ale musí líbit moje dnešní postřehy, přesto ale nashle za týden.“

Autor Stanislav Sadílek je bývalým fotbalistou a trenérem