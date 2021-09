„V minulém týdnu jsme měli možnost sledovat v akci celou plejádu našich hráčů, kteří si na sebe oblékli národní dres. Ať už to byla jednadvacítka anebo áčko.

Upřímně, nic nového pod sluncem. Lvíčata Slovince moc nekousala, ale štěstí stálo na jejich straně. No nic, 1:0 se počítá. Ale …

Zarážející bylo to, že náš soupeř (byť věkově mladší) byl v práci s míčem o poznání lepší. I když ono to vlastně tak zarážející není. To, že naší mladí fotbalisté (až na výjimky) již delší dobu v této činnosti zaostávají, i za fotbalisty ze zemí, které my považujeme za slabší, si jen nechceme přiznat.

Výsledky tady nějaké jsou, sem tam i se štěstím vyhrajeme, tak proč to nějak rozebírat.

A najednou se zjistí, že Lvíčata nekoušou (ostatně nekousali už ani loni) a jejich starších kolegové, kteří by se měli rvát jako lvi, nemají žádné zuby.

Není tedy divu, že slabým Bělorusům dáme jeden jediný gól a v Belgii žádný. I když si o to domácí mnohdy laxním přístupem přímo říkali. K výše vzpomínaným utkáním bych se chtěl vrátit několika osobními postřehy.

Ono se to vlastně tak úplně netýká těch předchozích utkání, ale spíše způsobu hry našich mužstev. Minule jsem psal, že hře na jednoho hrotového útočníka začíná zvonit hrana, nemám v úmyslu zde rozebírat vývoj fotbalových systémů od 2-3-5 až k dnešnímu, i když by to bylo docela zajímavé. Snad někdy jindy.

Naše česká mužstva se ve velké většině snaží na hrotového útočníka hrát. V pořádku, snaha ale nestačí. Pro tento způsob hry musíte mít hráče. Pokud je nemáte, prakticky jednoho hráče odepisujete a já ho osobně lituji. Ne každý je Lukaku.

Samozřejmě to říkám s nadsázkou. Je mi líto těchto hráčů, kteří bohužel už i v dorosteneckém věku celý zápas běhají mezi třemi obránci, s míčem se nepotkají a podpory od spoluhráčů se nedočkají.

A právě tu ten jediný útočník potřebuje. A právě na této podpoře od ostatních hráčů je tento „sám voják v poli“ bytostně závislý. A teď ruku na srdce.

Kolik skutečně fotbalově inteligentních hráčů, dříve se jim říkalo špílmachři, běhá po našich hřištích?

Vrátím se tedy k těm, kteří teď po hřišti neběhají. Celé měsíce můžeme z fotbalového zákulisí slyšet zoufalé nářky nad počty zraněných hráčů, nad jejich nadměrným zatěžováním a s tím i ruku v ruce spojenými neúspěchy.

Uznávám, že zátěž hráčů je značná. Zápasů je i na můj vkus neskutečné množství, ale nebýt takového množství utkání, nebylo by televizních přenosů a reklam, nebylo by ani tolik peněz a o ty přece všem zainteresovaným jde především.

Pláče se nad rozlitým mlékem, ale smetanu by chtěli slíznou všichni. A tak mě napadá, Slavia, Plzeň, Sparta, národní tým. Ti všichni hlásí enormní počet „práce neschopných“, ale nemají oddílech neřkuli v nároďáků další hráče, kteří jsou práce schopní? Schopní naskočit do pracovního procesu?

Pokud nemají, je to špatné, je to moc špatné, nebo to snad má být alibistická výmluva?

Zkuste se prosím zamyslet nad mojí poslední větou a zkuste si prosím na ni sami odpovědět.

Ale na závěr skvělá zpráva. My tu kvalifikaci na mistrovství světa vlastně hrajeme pro zábavu. Ať skončíme třetí nebo poslední, nic se neděje, play-off máme dopředu zajištěné. Takže je zase všechno v pořádku. Nebo snad není?

Autor Stanislav Sadílek je bývalým fotbalistou a trenérem