„Pro někoho nemožné, pro někoho utopie, ale pravda je, že je to možné. A proč je tomu tak? Dva zápasy, na které se upínala velká pozornost, naznačily mnohé. Slovácko si výhrou nad Libercem zajistilo velmi výhodnou pozici do ligového finiše.

Utkání mě enormně zajímalo i pro to, že se v něm střeli dva mí vnuci. Nakonec jednoznačně zvítěil starší Lukáš v dresu Slovácka. Nejen proto, že po jeho akci z levé strany následovala penalta, ale po celý zápas ho bylo daleko víc vidět než Michala. Lukáš patřil k nejlepším hráčům na hřišti, a nebylo to zdaleka poprvé.

Derby v Edenu ukázalo, že Slavia u nás nemá dnes konkurenci. Mnoho takzvaných expertů věřilo spíše Spartě, ale Slavia je dobře namazaný stroj, ať hraje v jakékoliv sestavě. Je až neskutečně k nevíře, že je schopná obměnit polovinu základní sestavy a výkon je stále stejný. To je podle mého názoru jeden z podstatných faktorů její dominance.

Mnozí by mohli namítnout, že kdyby dal Hložek v úvodu gól, mohlo to vypadat jinak, ale na kdyby se nehraje. Teď už jenom zvládnout Arsenal.

Ve třetím utkání, ve kterém šlo o hodně, předvedly Teplice, že jejich hezký stadion může být příští rok druholigový. Výhled na vylosování ve zbytku sezony a pohled na výkon mužstva není moc optimistický. Z ostatních zápasů, které jsem sledoval, bylo jasné to, že Opava (i když to nebyla až tak hrozné), ale i Příbram do ligy nepatří. Brno stále živí naději, ale České Budějovic snad ani hrát nechtěly.

Ještě že z druhé ligy postoupí jen jedno mužstvo. Hradec Králové postoupit snad chce, ale zbytek hraje jen, aby hrál. Na závě se vrátím na evropské trávníky. V Evropské lize mě zklamal Ajax, o Slavii bylo napsáno až dost, ale věřím, že vyřadí i Arsenal, byť je tentokrát favoritem Slavia.

Na závěr ještě pár slov k Lize mistrů. Ve sněhové vánici prohrál Bayern s PSG 2:3, přesto mu věřím, i když je vidět, jak mu chybí střelec Lewandowski. Fotbalové jaro se žene velkým tempem a uvidíme (bohužel jen v televizi), jak se naplní prognózy. Příští týden budeme zase chytřejší.“

Autor Stanislav Sadílek je bývalým fotbalistou a trenérem