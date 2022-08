Jaké máze poznatky o soupeři?

Vím o některých hráčích, že střídají rozestavení. Ale spíš takové všeobecné věci. Myslím, že ta největší část přípravy nás teprve čeká. Uvidíme, s čím trenér přijde.

Přijde vám, že švédský tým bude schůdnější jako Fenerbahce Istanbul?

Fenerbahce je velký klub, ale AIK má také nějaké zkušenosti z pohárů, takže nás nečeká nic jednoduchého. Nějaké srovnání mezi kluby není úplně na místě. Spíš se musíme dívat sami na sebe.

Dva zápasy o Evropu vám nevyšly. Máte před AIK Stockholm zvýšenou motivaci?

Náš sen je zahrát si skupinu Evropské konferenční ligy. Nezbývá nám nic jiného, jako zápas proti AIK zvládnout.

S jakým výsledkem budete po zápase spokojený?

S jakýmkoliv vítezstvím.

Jaká je nálada v mančaftu?

Myslím si, že bojovná. Na třetí pokus chceme Evropu zvládnout. Od týmu je cítit velké odhodlání.

Je podle vás výhodnější začínat doma?

Popravdě tolik zkušeností s tím nemám. Těžko říct.

Cítí jiné odhodlání a napětí jako před ligovým zápasem?

Asi ne. Nevím, jestli je to počtem ligových zápasu nebo věkem. Do každého utkání jdu stejně. Ta nervozita nebo natěšení je stejné jako u ligového zápasu.

Mimo gólmana jste jako jediný z kádru všech pět soutěžních zápasů bez vystřídání. Jak se cítíte fyzicky?

Před zápasem v Českých Budějovicích jsem se o tom bavil s trenérem. Tu únavu jsem na sobě cítil, ale byla tam mezi zápasy pauza dva dny, teď je odpočinek o den delší. Věřím, že únava před AIK odejde úplně a budu na zápas nachystaný.

Třetí týden jedete v zápasovém rytmu čtvrtek – neděle. Jak moc je to náročné?

Pro mě osobně je to nová zkušenost. Je to poprvé, kdy hraju tolik zápasů v takovém rytmu. Trochu víc poznávám svoje tělo. Chce to víc spánku, ten mi dal nejvíc energie. Pro tým je lepší hrát jako trénovat – takže nám to vyhovuje.