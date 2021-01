Ano, Vít Nemrava podal proti Karviné asi jeden ze svých nejlepších výkonů. Chytil penaltu, dobře vyřešil některé pološance Karviné, na druhou stranu znovu chyboval při rozehrávce. Dal si při odkopu míč daleko od nohy a nastřelil hostujícího hráče. Po hodině hry jeho hrubky nedokázal využít karvinský Mikuš.

„Chtěl jsem kopat dlouhý balon, ale pak jsem viděl Máru Havlíka, kterému jsem chtěl přihrát. Špatně jsem si balon zpracoval, musím si z toho vzít ponaučení. Trenéra jsem slyšel až k bráně, jak vyváděl,“ přiznal po zpackané situaci Nemrava, který za pár minut po špatném odkopu čelil penaltě. „Po tom, jak jsem špatně vyřešil tu rozehrávku, tak jsem se snažil mít při penaltě čistou hlavu,“ líčí inkriminovaný moment Nemrava a dodává.

„Risknul jsem stranu. Papadopulos se podíval vlevo a kopl balon napravo. Také jsem si hlavně dával pozor na to, abych stál na lajně. Nechtěl jsem, aby se penalta opakovala.“

Zápas Slovácka proti Karviné byl zápasem dvou penalt. Na tu první – proti Karviné upozornili hlavního arbitra domácí hráči.

„Skoro nikdo neviděl, co se tam stalo. Ruku reklamoval hlavně Hofi (Stanislav Hofmann), já jsem vůbec nevěděl, co tam bylo. Rozhodčí docela dlouho telefonoval, pak se šel ještě podívat – bylo to dlouhé čekání. Snažil jsem se zahřát pobíháním ve vápně,“ líčí situaci při penaltě a šestiminutové pauze Slovácka Vít Nemrava.

V neúplně tabulce patří Slovácku čtvrté místo. Je to výzva k ataku pohárových příček? „Chuť na Evropu je, ale sezona je ještě dlouhá. Momentálně jsem rád, že jsme zvládli Karvinou. Ve středu hrajeme odložený zápas na Baníku, chceme tam také něco uhrát. Věřím, že se nám to podaří,“ dívá se Vít Nemrava k dalšímu ligovému duelu.