„Sžil jsem se s týmem. Zatím je to super, všichni se mi snaží vyjít vstříc. Hodně mi pomáhá Michal Kadlec, který mluví anglicky i německy. Máme velmi dobré vztahy, ale všichni v týmu jsou moji kamarádi. Vycházím výborně se všemi,“ povídá sympatický, téměř dvoumetrový, chlapík.

Slovácko mělo zájem o vytáhlého útočníka už před rokem, jenže tehdy námluvy ještě nedopadly.

„Je to tak, první kontakt proběhl loni. Ještě před tím, než jsem přestoupil do Eindhovenu. Tehdy to ještě nedopadlo, ale teď už jsem tady, alespoň jsem už něco o klubu věděl,“ přiznal.

Rigino Cicilia má svoje fotbalové začátky spojené s Nizozemskem. Začínal v klubu Roda Kerkrade, už žákovských let hraje na ofenzivních pozicích.

„Můj post je v útoku. Většinou nastupuji jako střední útočník, ale občas jsem hrál i na pozici, které se říká desítka. To je místo pod hlavním útočníkem, nebo také trochu vlevo,“ upřesňuje.

Jak zatím hodnotí český fotbal? Jak se mu zamlouvá styl Slovácka?

„Během své kariéry jsem vystřídal různé kluby, hrál jsem v Anglii, v Litvě, v Holandsku, teď jsem tady. Herní styl bych přirovnal k tomu, jak se hraje v Litvě a také v Holandsku, v Anglii byl fotbal víc fyzický,“ srovnává muž, který podepsal v klubu dvouletou smlouvu.

V uplynulém ročníku se svěřenci trenéra Martina Svědíka dostali do hry o Evropskou ligu, ale nakonec jim nevyšel dvojzápas proti pražským Bohemians. Jaké cíle a sny má nová posila pro letošní ročník FORTUNA:LIGY?

„Sny musí mít každý. Evropská ligy by byla skvělá. Tým je velmi dobře poskládaný, máme šanci udělat dobrý výsledek,“ říká odhodlaně Rigino Cicilia, kterému se mimo nový mančaft zamlouvá také Uherské Hradiště.

„Město je moc pěkné. Dokonce jsem byl i v místní restauraci, jídlo je trošku odlišné, ale mám tento styl rád,“ povídá na závěr chlapík, který v uplynulém ročníku druhé holandské ligy nastřílel deset branek.