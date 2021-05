Slavit se na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti může už v sobotu večer, byť do hlediště smí jen deset procent kapacity, majitelé permanentních vstupenek ze sektorů C1, C2, C3, C5, C6 a C7.

„Chceme zvládnout hned první krok,“ prohlásil po výhře v Karviné zkušený záložník Milan Petržela. Stejně to vidí i zbytek mimořádně úspěšné party.

Moravané se nemusí ohlížet na ostatní soupeře. Pokud chtějí mít klid už po víkendu, stačí remizovat s klokany a mohou bouchat šampaňské. V kronice Slovácka budou jejich jména zapsána tučným písmem. Jiná varianta už v této fázi sezony snad ani neexistuje.

„Už dříve se nám osvědčilo, že jsme se vždy soustředili na nejbližší zápas. Nyní nás čekají pražští Bohemians, kteří jedenáct zápasů v řadě neprohráli. Chceme soupeři přerušit sérii a porazit je,“ burcuje trenér Slovácka Martin Svědík.

„Uděláme všechno proto, aby aby ta jejich šňůra skončila a my už můžeme pomýšlet na poháry,“ přidává jeden z asistentů a zároveň vedoucí mužstva Jan Palinek.

Bývalý krajní obránce byl u toho, když si Synot v letech 2001 až 2003 zahrál Intertoto Cup, nyní se s klubem ze Slovácka podívá do Evropy znovu.

„Jsem tady už dlouho a toto tady naposledy bylo v pravěku, kdy jsem ještě hrával. To taky bylo celkem slušné,“ říká s úsměvem.

Moravané se po chudších sezonách, kdy se spíše pohybovali ve středu tabulky nebo bojovali o záchranu, vyšvihli na čtvrtou pozici. A i kdyby náhodou skončili pátí, účast v nově vzniklé Konferenční lize UEFA jim nikdo nevezme.

„Samozřejmě hrát o poháry je příjemnější, ale toho stresu je stejně, jako když bojujete o záchranu,“ tvrdí. „Zase se totiž o něco hraje, byť o vrchní příčky a poháry je mnohem lepší než o udržení v lize,“ přidává Palinek.

Fotbalistům Slovácka v minulém kole nahrály ztráty Liberce a Plzně, která pod vedením nového trenéra Bílka neuspěla ani ve středeční dohrávce proti Spartě. A protože Slovan v páteční předehrávce s ohroženou Zbrojovkou uhrál jen remízu, může Svědíkův tým v případě zsiku bodu začít s oslavami.

Kadlec a spol. se však spoléhat na jiné týmy nechtějí, poháry si chtějí uhrát sami. „Máme nějaký bodový náskok, výhra v Karviné nám hodně pomohla. My nemůžeme být a ani nejsme pod žádným tlakem. Toto je životní sezona Slovácka, my si to hlavně užíváme,“ připomíná záložník Daniel Mareček.

Proti Bohemians 1905 to ale žádná selanka nebude. Klokani dokáží být nepříjemní, což ukázali už v závěru loňské minulé sezoně, kdy v play-off nadstavbové části Slovácko vyřadili.

Lednový duel v Ďolíčku ale patřil Moravanům, kteří chtějí uspět i v domácí odvetě.

„Poslední domácí utkání s Mladou Boleslaví nám sice nevyšlo, což nás mrzí o to víc, že to bylo po dlouhé době, kdy na stadion mohli alespoň nějací fanoušci, takže v sobotu se to budeme snažit odčinit,“ říká krajní obránce Michal Tomič.

FORTUNA:LIGA, 32. kolo -

1. FC Slovácko (4.) - Bohemians Praha 1905 (9.)

Výkop: sobota v 19.30, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler (Batík) | VAR: Adam | AVAR: Nádvorník

Ligová bilance: 12-9-9, 37:30

Poslední zápas: 3:1 (32. a 37. Kliment (obě z penalty), 25. Kalabiška - 74. Puškáč, 23. ledna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Bajza - Tomič, Hofmann, Kadlec, Divíšek – Petržela, Daníček, Sadílek, Havlík, Navrátil – Kliment. Trenér: Svědík.

Bohemians 1905: Bačkovský - Bederka, Köstl, Krch - Dostál, Květ, Hronek, Ljovin, Vondra - Puškáč, Pulkrab. Trenér: Klusáček.

Tip Deníku: 2:1