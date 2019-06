Byl s nově se tvořící reprezentací do jednadvaceti let na soustředění v Rakousku a volno měl přesně čtyři dny. Mladík, který v loňské sezoně hostoval v druholigových Pardubicích, bude po roce znovu bojovat o ligový dres Slovácka.

Znovu po roce jste v letní přípravě Slovácka. Jak moc se změnil kádr?

Pár nových obličejů tady je, ale většinu je to tak, jak si to pamatuji. Velký rozdíl to není. Jsem hlavně rád, že jsem se mohl vrátit a dostat tady tu příležitost. Myslím, že kádr je úplně v pohodě, většinu kluků znám a cítil jsem se jako doma, takže ten vstup byl jednoduší.

Berete to jako váš druhý pokus boje o ligový dres?

Tak druhý pokus, nevím, jestli bych to tak nazýval. Loňské hostování bylo to nutné pro můj další vývoj. Jsem rád, za tu šanci, kterou jsem dostal v Pardubicích. Tak jsem tam zjistil, že mi vyhovuje ještě ofenzivnější post, dostal jsem možnost na tom místě nastupovat, určitě mě to taky posunulo.

Jaký je tedy váš oblíbený post?

Osmička a desítka, můžu hrát oba posty, tam mně to nejvíc vyhovuje. Hrál jsem na těch postech i v Pardubicích. Samozřejmě, když mě bude potřeba někde jinde, tak tam taky můžu hrát.

V Pardubicích jste patřil k nejlepším hráčům. Objevila se ještě nějaká další nabídka mimo Slovácka?

O tom teď není nutné hovořit. Mám tady šanci, soustředím se na to, se ve Slovácku prosadit. Můj cíl je zahrát si tady ligu. Jak říkám, znám to tady.

Bylo by to pro vás velké zklamání, pokud byste se nedostal do kádru?

Zklamání by mně v další kariéře moc nepomohlo, spíš by mě to zastavilo. Budu to brát, tak jak to přijde, máme začátek přípravy, budu snažit se prosadit do kádru. Uvidíme, co bude dál.

Na soustředění reprezentační jednadvacítky v Rakousku jste naskočil do obou zápasů. Jak jste to prožíval?

Předně jsem vždycky rád za každou nominaci. Hodně kluků v kádru má ligové zkušenosti, posunou vás i tréninky. Podíval jsem se do obou zápasů, jak s Ruskem, tak i se Slovenskem, za to jsem také rád.

Díky reprezentačnímu srazu se vám o hodně zkrátila dovolená…

Tak to je pravda, byla velmi krátká. Po reprezentaci jsem měl volno čtyři dny, ale tak to prostě je. Příprava je krátká, je příležitost se ukázat, tak se to sešlo, letos to musím zkousnout. Dovolená přijde další.

Jak jste strávil ty čtyři dny volna? Dalo se za tak krátkou dobu odpočinout?

Stěhováním z Pardubic a také nějaké běhy jsem tam měl. Trošičku jsem si odpočinul, i když to stěhování také vzalo nějaké síly.