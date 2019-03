Není zrovna jednoduché dostat se z klubu, ve kterém jste na hostování, do reprezentace. Mladík, který nedávno oslavil jednadvacáté narozeniny, byl povolán do nově se tvořící reprezentace Česka do 20 let. Talentovaný fotbalista se narodil v Rakousku a má dvojí občanství. Fotbalově vyrůstal v Austrii Vídeň a v roce 2016 přestoupil do Slovácka.

Jak se stane, že talentovaný rakouský hráč a reprezentant přestoupí do Slovácka?

Jeden z důvodů, proč jsem přestoupil z Austrie Vídeň do Slovácka, byl, že jsem už dlouho plánoval vyzkoušet si život v České republice. Moje matka pochází z Čech. Často jsme jezdívali za rodinou do východních Čech, i proto mě ta zkušenost prostě lákala. Ve Slovácku mě znali z české reprezentace a vzdálenost do Vídně byla taková, že jsem tam ještě mohl dodělat školu. Na tom mi hodně záleželo.

Reprezentoval jste Rakousko, proč jste se rozhodl pro Českou republiku?

Pro český tým jsem se rozhodl díky mým velkým vzorům. Jako malý jsem sledoval ME 2004, kde hrály hvězdy jako Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický, Jan Koller a další. Takové výjimečné hráče Rakousko tenkrát nemělo. Pamatuji si, jak jsem fandil a přál jsem si nosit stejný dres jako oni.

Rodiče zůstali v Rakousku?

Ano, rodiče žijí nedaleko Vídně, ale i v Česku mám spoustu příbuzných, které rád navštěvuji. Na Moravě sice příbuzné nemám, ale to pro mě není žádný zásadní problém.

Můžete srovnávat. Jaká je podle vás úroveň rakouského a českého fotbalu?

Z mého pohledu je úroveň v dospělém fotbale velmi podobná. Hlavní rozdíl je v práci s mládeží. V Rakousku se dříve podařilo vybudovat kvalitní síť fotbalových akademií, dále se investovalo do infrastruktury a vzdělávání trenérů. V Rakousku se snaží své podmínky přiblížit mezinárodnímu standardu. V lize to začíná být pomalu, ale jistě vidět.

Dostal jste pozvánku do reprezentační dvacítky. Co to pro vás znamená?

Jsem hrdý, že mohu znovu plnit reprezentační povinnosti. Už v říjnu jsem dostal pozvánku do U20, jenže jsem se v zápase před srazem zranil. Jsem rád, že to tentokrát dopadlo.

Je nominace o to cennější, že jste si ji vybojoval z druholigových Pardubic?

Druhá liga je velmi dobrá příležitost pro mladé hráče ukázat se v profesionálním fotbale. Hraje tam spousta hráčů, kteří mají ligové starty. Můžete tu nasbírat zkušenosti a pak je eventuálně uplatnit i v první lize. Jsem moc rád, že jsem v Pardubicích tuto příležitost dostal. Je to i jeden z důvodů pro moji nominaci do reprezentace.

Jste tedy v Pardubicích spokojený?

Jsem velmi vděčný za šanci, kterou tady v Pardubicích dostávám. Máme zkušené trenéry a skvělou partu, od spoluhráčů jsem se toho hodně naučil. Od začátku se cítím v klubu vítán a to mi pomohlo stát se platným členem týmu.

Nic vám neschází?

Ne. Jsem spokojený, jak ve sportovním, tak i v osobním životě. V Pardubicích žiji společně s mojí přítelkyní, která tam studuje a je pro mě velkou oporou.

V tabulce jste na šestém místě. Jaké jsou klubové cíle? Je to baráž o ligu?

Naším cílem musí být orientovat se v tabulce co nejvýš a to půjde, jen pokud dobře odpracujeme každý zápas. Hrajeme poctivý fotbal a teprve uvidíme, kam nás to na konci sezony dovede.

V juniorce Slovácka jste hrával na postu defenzivního záložníka. Hrajete na stejném postu i v Pardubicích?

Vyhovuje mně, že můžu hrát v Pardubicích ofenzivnější roli. Zde nehraji defenzivního záložníka před obranou, ale jsem posunutý více dopředu a dokonce se během zápasu dostávám i do pozice podhrotu. Je to jeden z důvodů, proč jsem se začal prosazovat i před brankou a střílet góly. Více se mi daří tvořit hru a dostávat i spoluhráče do dobrých příležitostí.

Fanoušci Pardubic už vám vymysleli přezdívku, říkají vám Luka Modrič. Lichotí vám to?

To souvisí s čelenkou, kterou při zápasech nosím. Také hrajeme na stejném postu. Je pěkné vidět, jak jsou fanoušci kreativní, velmi mě to pobavilo.

V létě jste byl v přípravě Slovácka. Nebyl jste zklamaný z toho, že jste se nedostal do ligového kádru?

Být zklamaný by mi nepomohlo. Prostě jsem si řekl, že na sobě musím ještě víc pracovat a k tomu jsem dostal v Pardubicích skvělou příležitost.

Kde vidíte svoji fotbalovou budoucnost?

Momentálně se soustředím na moje úkoly v Pardubicích a věřím, že toho můžeme ještě hodně dokázat. Jak už jsem zažil, ve fotbale daleko plánovat nejde, a proto jsem právě vděčný za to, že se mám dobře a můžu si fotbalu užít.

Kdo je Emil Tischler? Matka je Češka a otec Rakušan. Vyrostl v Austrii Vídeň a v kategorii patnáctiletých reprezentoval Rakousko, ale od sedmnácti let už nosí dres Česka. V kategorii U19 reprezentoval na fotbalovém mistrovství Evropy v Gruzii. V roce 2016 přestoupil do Slovácka. V červenci 2018 odešel na roční hostování do Pardubic. V mládežnických reprezentacích nastoupil za Česko ve 24 zápasech. Ve FORTUNA: LIZE byl čtyřikrát na lavičce náhradníků, na svůj ligový debut zatím čeká. V dresu Slovácka nastupoval většinou za juniorský tým. V druholigovém dresu Pardubic zatím odehrál 14 zápasů a vstřelil 5 branek.

Autor: Stanislav Dufka