Nejprve divoká remíza a pak cenná výhra. To byl dvojzápas fotbalistů Slovácka na herním soustředění v Turecku, kde svěřenci trenéra Martina Svědíka začali s finální přípravou na jarní část FORTUNA:LIGY.

Fotbalisté Slovácka na herním soustředění v Turecku zdolali dánský tým Randers FC 1:0. | Foto: Facebook Randers FC

V úvodním zápase Slovácka v Beleku byla k vidění divoká přestřelka s konečným výsledkem 4:4. Porážku v závěru odvrátil mladý obránce Radim Olšanský.

Také ve druhém zápase jedenáctý tým ligy uspěl. Dánského soupeře porazil brankou stopera Stanislava Hofmanna 1:0.

Srbský tým byl úvodním soupeřem Slovácka na druhém soustředění v Turecku. V útoku se od první minuty objevil Nigerijec Macauleye Chrisantus.

Osmadvacetiletý forvard je v klubu na zkoušku a v Turecku bude bojovat o své nové angažmá. V obraně poprvé nastoupil talentovaný dorostenec Radim Olšanský a v útoku staronová posila Jaroslav Diviš.

Slovácko do poločasu prohrávalo už o dvě branky, ale během druhého dějství se během deseti minut prosadili postupně Kadlec, Divíšek a Sadílek.

Dvěma góly si vzal srbský tým vedení zpět, ale závěrečné slovo mělo Slovácko. Dvě minuty před koncem vyrovnal technickou střelou nováček v sestavě Radim Olšanský, který také zápas pro klubový web okomentoval. „Je to krásný pocit dát gól, ale musím uznat, že to bylo velice těžkých devadesát minut. První poločas jsme soupeře moc nepustili za půlku, dali branky z rychlých brejků. Srbové byli urostlý, kopali, byl to prostě náročný zápas.“

Ve druhém zápase se Slovácko postavilo dánskému klubu Randers FC.

V zápase dostal znovu příležitost Nigerijec Macauleye Chrisantus. V brance se vůbec poprvé v přípravě představil vyléčený Matouš Trmal a vychytal nulu. Jediný gól zápasu dal osm minut po přestávce Stanislav Hofmann.

V obraně nastoupila nová možná posila defenzívy Domagoj Franič. „Jedná se o pětadvacetiletého stopera, který v posledních dvou sezonách hrál bosenskou ligu. Nastoupil v dresu FK Radnik Bijeljina k třiačtyřiceti ligovým zápasům,“ přibližuje na klubovém webu novou tvář manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

1.FC Slovácko - FK Dinamo Vranje 4:4 (0:2)

Branky: 55. Kadlec, 63. Diviš, 65. Sadílek, 88. Olšanský.

1. FCSlovácko : Nemrava – Olšanský, Šimko, Kadlec, Reinberk (46. Divíšek) – Sadílek, Hellebrand, (75. Zajíc), Havlík (30. Machalík) – Diviš, Chrisantus (60. Janošek), Rezek

1.FC Slovácko - Randers FC 1:0 (0:0)

Branka: 53. Hofmann.

Sestava 1.FCS: Trmal - Juroška, Hofmann, Franič, Divíšek (46. Reinberk) - Janošek (78. Sadílek), Daníček, Havlík (46. Machalík (75. Hellebrand)), Navrátil, Zajíc (78. Chrisantus), Kalabiška. Trenér: Martin Svědík.