Po parádním zápase na pražské Letné, a senzační dvoubrankové výhře, padli doma s nováčkem z Českých Budějovic. U obou představení byl jeden z nejzkušenějších borců Slovácka Jan Kalabiška, který se ještě vracel k nevydařenému domácímu duelu.

„Prostě nám to nevyšlo. Byl to špatný výkon od všech, neměli jsme ani žádný tlak, žádné šance, prostě nic. Špatně bylo téměř všechno.“

V týdnu vyhlašovali hráči, že o nějakém podcenění nováčka nemůže být ani řeč. Jak je tedy možné, že tým, ve kterém hned pět hráčů nastoupilo na svůj druhý ligový zápas, na Slovácku s přehledem vyhrál?

„To nevím, těžko se to vysvětluje. Přes týden jsme normálně pracovali, nikdo neulevoval, pak přijde zápas a všechno je jinak. Bylo tam hodně nervozity, od inkasovaného gólu to byla křeč. Věřím, že takový nepovedený zápas už hodně dlouho nepřijde,“ přeje si Jan Kalabiška.

Pamatuje zkušený záložník zápas, ve kterém se jeho tým na domácím trávníku téměř nedostal do šance?

„Momentálně mě napadá derby proti Zlínu, ve kterém jsme dostali čtyři branky. Tam jsme těch šancí také moc neměli,“ vzpomíná na utkání, které se odehrálo v Uherském Hradišti koncem loňského srpna.

První reparát na nevydařený domácí duel bude na jablonecké Střelnici. Slovácku se na severu Čech zoufale nedaří. Poslední výhra má datum 17. března 2002. Pro svěřence trenéra Martina Svědíka může být výhodou, že favorit bude domácí tým, který bude muset tvořit hru. Jaký bude recept na úspěch?

„Hrát podobným stylem jako na Spartě. Hrát tu naši klasiku. Být důrazní, dravý a kompaktní a hlavně bojovat, bez tohoto nejde. Přesně tak, to chce náš trenér. Přišel Milan Petržela, s Honzou Navrátilem, je to další rychlý hráč, můžeme chodit do brejků. Možná to bude pro nás výhoda. Chceme v Jablonci vyhrát, nebo alespoň remizovat,“ plánuje autor první letošní branky.

Domácí odehráli ve čtvrtek pohárový zápas 2. předkola Evropské ligy UEFA s arménským týmem FC Pjunik Jerevan. Může být soupeř Slovácka unavenější?

„Těžko říct, asi je to neovlivní. Možná u nich bude psychická pohoda nebo nepohoda, podle výsledku, ale únava by tam neměla hrát velkou roli,“ myslí si Jan Kalabiška.

Dvě kola z nového ligového ročníku mají fotbalisté za sebou. Co ukázaly ty dva zápasy? Bude liga stejně vyrovnaná, jako v uplynulé sezoně?

„Asi jo, bude to bitva až do posledních kol. Všichni se budou chtít dostat do té desáté příčky. Myslím si, že tam budou minimální bodové rozdíly,“ říká opora Slovácka a na závěr dodává.

„Docela mě překvapili Budějovice. Hrály dobrý fotbal, žádná nakopávaná. Ten jejich styl měl hlavu a patu. Myslím, že budou hrát v lize důstojnou roli.“