ROZHOVOR/ Ten zápas mu ani lépe vyjít nemohl. Před zápase dostal od ředitele klubu Petra Pojezného pamětní dres a zapózoval fotografům. Petr Reinberk nastoupil proti brněnské Zbrojovce ke svém třístému ligovému zápasu. Jeho parádní trefa z první půlky rozhodla, že se žádné body z Uherského Hradiště tentokrát exportovat nebudou.

Obránce Slovácka Petr Reinberk odehrál v lize třístý zápas. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Slovácko je i před nadstavbou ve hře o evropské poháry. „Je to hratelné, chceme skončit na čtvrtém místě. Něco jsme si řekli a budeme dělat všechno proto, aby se nám to podařilo,“ říká odhodlaně Petr Reinberk.

Třístý zápas, rozhodující gól. Takto jste si váš jubilejní zápas vysnil?

Je to super, že se mi jubilejní zápas podařil oslavit gólem a vítězstvím. Jsem zato strašně rád.

Centr od Michala Kadlece letěl přes celé vápno. Překvapilo vás, že se dostal balon až k vám?

Přišlo mi, že to všichni přeběhli. Mysleli si, že to bude Káca (Michal Kadlec) dávat na přední tyč, nakonec se balon nějak stočil zpátky. Mně zbývalo jenom balon dobře trefit – to se podařilo.

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

První poločas jsme hráli dobře, měli jsme šance, dali gól, byly tam i nějaké závary. O poločase jsme si řekli, že nechceme, aby se opakovaly Pardubice. Druhá půlka nebyla úplně jako bychom chtěli, ale je důležité, že jsme vyhráli.

Fanoušci v kotli vytáhli transparent s vašim jménem. Všiml jste si toho?

Všiml jsem si toho na začátku zápasu. Vůbec jsem to nečekal, tímto bych chtěl fanouškům poděkovat – potěšilo mě to.

Nechtěl byste ten transparent ho domů?

Jen nevím, kam bych ho dal.

Co pro vás znamená, že všechny zápasy jste odehrál za Slovácko?Není to tak obvyklé, ale ten klub mě vychoval. Doufám, že jsem mu to nějakým způsobem vrátil.

Už jste se bavil s Milanem Petrželou (479 zápasů), že byste ho ještě v počtu ligových startů předběhl?

To nejde, jedině snad Mara Havlík. Mně už se to asi nepodaří.

Chtěl jste za vaši kariéru ze Slovácka někdy odejít?

Párkrát ano, určitě. Vždycky to nevyšlo, ale ničeho nelituji.

Chystáte se kariéru ve Slovácku dohrát?

Ano.

Po základní části jste na pátém místě. Jaká je to pozice?

Je to hratelné, chceme skončit na čtvrtém místě. Něco jsme si řekli a budeme dělat všechno proto, aby se nám to podařilo. Ještě teď jsme naštvaní na Pardubice, kde jsme v uplynulém kole ztratili.

V nadstavbě máte doma Olomouc a Spartu. Co říkáte na los?

To si nevyberete, to nehraje roli. My se musíme připravit na každý zápas. Chceme, abychom byli na konci ligy čtvrtí.

Zápas jste nedohrál. Zranil jste se?

Už jsem toho měl fakt dost. Byl to třetí zápas v týdnu, už nejsem nejmladší. Nejsem zraněný, jen mě trochu táhl sval, nechal jsem se vystřídat.