Míč si vzal kapitán Slovácka a s přehledem překonal Laštůvku. „Věřil jsem si. Mrkli jsme na sebe s Klimošem (Janem Klimentem), vzal jsem si balon, dal gól, bylo splněno,“ povídal spokojeně odchovanec Slovácka, pro kterého to byla v aktuální sezoně pátá trefa z penalty.

Baník jste porazili podruhé v sezoně. Jaké je vaše hodnocení zápasu?

Měli jsme dobrý vstup do utkání, drželi jsme balon na zemi. Snažili jsme se kombinovat, vyústilo to ve dva góly a přineslo nějaké uklidnění na naše kopačky. Druhá půlka byla z naší strany spíš hektická. Museli jsme respektovat sílu soupeře. Baník byl velmi silný protivník, po vstřelené brance už byl zápas hodně nervózní, naštěstí jsme ho zvládli, byla to důležitá výhra.

Zápas jste odehráli po čtrnáctidenní karanténě. Jak moc si ceníte výhry?

Měli jsme tréninkový výpadek, z tohoto pohledu je to pro nás velmi cenné vítězství. Nebylo to nic příjemného ležet na gauči a koukat se, jak hrají ostatní. Před zápasem jsme měli jenom tři tréninkové jednotky. Nevěděli jsme, co od zápasu máme čekat. Baník byl výborný, doma jednoznačně porazil Příbram, na Spartě také odehrál vydařená zápas.

Jak jste se cítil po dlouhé pauze?

Cítil jsem se dobře. Neměl jsem žádné problémy, pár tréninků mi stačilo k tomu, abych nemusel lapat po dechu.

V úvodu jste nasadili vysoké tempo. Chtěli jste rozhodnout hned na začátku?

Nechtěli jsem ustoupit od toho, co chceme hrát, ani nám to nebylo vlastní, takže jsme do zápasu chtěli vletět. Řekli jsem si, že uvidíme, na co to bude na konci stačit.

Penalty v posledních zápasech zahrával Jan Kliment. Co rozhodlo, že jste šel kopat vy?

Rozhodlo to, že jsme se na sebe s Klimošem podívali, to rozhodlo. Věřil jsem si, šel jsem si pro balon, dal gól, bylo splněno, víc se k tomu nemusíme vracet.

V tabulce jste se posunuli na čtvrté místo. Jak vidíte boj o horní příčky?

Tak zatím není o čem kalkulovat. Uvidíme, jdeme zápas od zápasu musíme bodovat a vyhrávat. Nějaké propočty jsou zbytečné.

Příští víkendu je reprezentační pauza. Slovácko hraje v pátek pohár v Mladé Boleslavi…

Věřím, že na pátek se dobře připravíme, jedeme si do Boleslavi pro postup. I když situace pro realizák není úplně dobrá. Zažíváme to poprvé. Někdo byl nemocný, někdo nebyl, teď se to musí nějak sladit, ale uvidíme, jak to trenéři zvolí.