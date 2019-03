I když jednou zaváhal, těžkou šichtu zvládl a po devadesáti minutách, které odehrál po dlouhých třech měsících, si mohl spokojeně odfrknout. Radost sedmadvacetiletému fotbalistovi pokazil pouze hostující brankář Hrubý, který v 87. minutě v jasné šanci vychytal střídajícího Jurošku. „Už jsem se radoval, balon jsem totiž viděl v brance,“ přiznává bývalý hráč Prešova a Žiliny.

Byl jste hodně rád, že jste nastoupil poprvé na jaře v základní sestavě?

Byl jsem rád. Trenéři mě na to upozorňovali, věděl jsem, že asi budu hrát. Samozřejmě jsem se těšil, protože v této sezoně jsem toho odehrál dost málo, což mě štve. Na každém tréninku se ale snažím makat, aby šance přišla. Doufám, že jsem jí aspoň trochu využil.

Kdy jste se dozvěděl, že to doopravdy vyjde?

Ve středu jsem slyšel, že bych mohl hrát. Ve čtvrtek už jsme dělali nějaké nácviky, v pátek už to bylo jisté na sto procent.

Souviselo vaše nasazení s tím, že Jablonec má na levé straně ofenzivního Vatajelu se Sobolem, kteří na jaře hrají ve výborné formě, a parťák Juroška je přece jenom ofenzivnější typ?

Něco na tom bude. Jury je víc do ofenzivy, já zase do defenzivy. Nevím ale, co za tím bylo. Trenér se prostě takto rozhodl a já jsem šťastný. Nastoupil jsem po dlouhé době.

Jak se vám proti Jablonci hrálo?

Byl to těžký zápas. V prvním poločase jsme možná nebyli tak pohybliví, nesbírali jsme odražené míče. Ve druhé půli jsme to ale zlepšili. Měli jsme dvě velké šance. Škoda že jsme je neproměnili. Kdybychom dali gól, byli bychom šťastnější. Je to škoda, ale bod je celkem spravedlivý a dobrý.

Souhlasíte, že Jablonec byl hratelnější než na podzim a v minulé sezoně?

Minulý rok se Jablonci neskutečně dařilo. Hrál výborně, zaslouženě se dostal do Evropské ligy. V zimě ale někteří hráči odešli, kádr se trochu obměnil, což může hrát svoji roli. Doufám, že za tím je také naše kvalita. Že se Jablonci u nás hůře hrálo. (úsměv)

Jak se bránil Rumun Vatajelu?

Složitě. Je takový podsaditější, menší, rychlostně výborně vybavený. Dělal mi trošku problémy. Je to kvalitní hráč, který byl ve Spartě, což mluví za vše.

Terén nebyl špatný, že?

Byl dobře připravený.

Na střídačku se vrátil hlavní kouč Svědík. Byl u postranní čáry hodně slyšet?

Já jsem v minulých zápasech byl pouze na střídačce, až tolik jsem ho dříve nevnímal. Určitě ale bylo lepší, že se vrátil na lavičku. Pokyny jsou lépe slyšet. Určitě nám to pomohlo.

Štve vás, že má FORTUNA:LIGA nyní reprezentační přestávku?

Docela jo. Naposledy jsem hrál patnáctého prosince a pak skončila podzimní část, teď jsem hrál po dlouhé době a zase je přestávka. Doufám, že se v sestavě udržím i po pauze.

V posledních třech zápasech jste pokaždé remizovali. Bodů jste chtěli víc, že?

Tři body jsou málo. Alespoň zápas s Mladou Boleslaví jsme chtěli dotáhnout do vítězného konce. V Opavě jsme od dvacáté minuty hráli v deseti, tam to bylo těžké. S Jabloncem nám scházelo více štěstí. Ale soupeř měl velkou kvalitu. Remíza je cenná.

Výkony ale nejsou špatné …

To ne. Snažíme se hrát pořád stejně. To, co po nás trenér vyžaduje. Je pravda, že jsme všechny pokyny nesplnili na sto procent. To nás možná trochu sráželo. Možná jsme měli i trochu smůly, hlavně při obdržených brankách. I proto jsme s Jabloncem chtěli hlavně neinkasovat a v defenzivě hrát na sto procent a popřípadě dát nějaký gól.

Patrik Šimko pohledem trenéra Martina Svědíka …

„Juroška měl zdravotní problémy, proto taky nehrál od začátku. Navíc jsme věděli, že levá strana Jablonce je velmi kvalitní, tak jsme tam dali Patrika Šimka, který má obrannou činnost přece jenom o něco lepší, proto jsme volili toto řešení. Až na jednu hlavičku, kdy při špatném postavení a po diagonálním balonu pustil dovnitř šestnáctky Trávníka, úkoly plnil velice dobře. Je to o tom, že hráči musejí být připravení. Páťa ještě nedostal šanci, proti Jablonci hrál na jaře poprvé. Myslím si, že se toho zhostil velice dobře. Neříkám, že jeho výkon byl výborný, ale byl solidní. Určitě mě nezklamal. Naopak, přispěl k tomu, že se vzadu uhrála nula, což je dobrá vizitka hráčů vzadu.“

Trenér 1. FC Slovácko Martin Svědík