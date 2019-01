Novou možnou posilu z vlastních řad zkouší Slovácko na herním soustředění v tureckém Beleku. Docela překvapivě s výpravou odletěl dorostenec a defenzivní fotbalista Radim Olšanský.

Radim Olšanský | Foto: FCB R. Olšanského

„Ta zpráva, že pojedu s áčkem, mě hodně potěšila. Vůbec jsem s tím nepočítal,“ svěřil se mladý obránce.

Za ligové áčko nastoupil na soustředění poprvé v kariéře a hned se mohl pochlubit vstřelenou brankou. Radim Olšanský se trefil v prvním zápase proti srbskému týmu Dynamo Vranje. Jeho branka, kterou vstřelil dvě minuty před koncem, znamenala v konečném účtování remízu 4:4.

„To, že dám hned v prvním zápase branku, jsem opravdu nečekal. Je to krásný pocit, stejně jako pochvaly a gratulace od starších spoluhráčů,“ říká autor své premiérové trefy a čeká, že se mu ozve týmový pokladník. „Zatím mi ještě nikdo neřekl, kolik budu dlužný do týmové kasy, ale málo to určitě nebude,“ přemítá talentovaný fotbalista.

Radim Olšanský je odchovanec přerovského fotbalu. Do Uherského Hradiště zamířil teprve nedávno, v dresu Slovácka začal nastupovat až v mladším dorostu. „S fotbalem jsem začal v šesti letech ve svém rodném Přerově v maličkém klubu KMK (klub mládežnické kopané). V jedenácti letech jsem odešel do největšího přerovského klubu Viktoria. Tam si mě vyhlédl tehdejší trenér U15 pan Vojtíšek a pozval mě na turnaj. Asi jsem se mu zalíbil a od kategorie U16 hájím barvy Slovácka,“ přibližuje Radim Olšanský svoji dosavadní kariéru.

Největším fanouškem mladého obránce je pochopitelně jeho otec Antonín, který hrával aktivně až do padesáti let.

„Můj táta je do fotbalu blázen. Dalo by se říct, že celý jeho svět se točí okolo fotbalu. To znamená, že mě celý život vede k tomu hrát dobře fotbal. Často i říkával, že na prvním místě je vždy fotbal a až na druhém škola a ostatní věci,“ prozrazuje s úsměvem názory svého otce.

Žádné přehnané mety do budoucna si mladík, který hraje na kraji obrany, nedává. Jeho sen se mu začíná pomaličku plnit až teď v Turecku. „Nedávám si žádné obrovské cíle, jako je například hrát nějakou z top soutěží Evropy. Největším snem je dostat se do kádru áčka a hrát první ligu. K tomu potřebuji zůstat zdravý a makat na sobě, co nejvíce to půjde,“ dobře ví nováček v týmu trenéra Martina Svědíka.