Zápas Slovácka proti libereckému Slovanu byl také druhým vzájemným soubojem bratří Sadílků. Bylo pochopitelné, že novináři žádali hodnocení zápasu od obou sourozenců. Ve finále musel být spokojenější s jednobrankovou výhrou slovácký Lukáš.

Fotbalisté Slovácka (v bílých dresech) se ve 26. kole FORTUNA:LIGY utkali s Libercem. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Těžký a velice náročný zápas. Věděli jsme, že to může být o jedné brance. To se nakonec potvrdilo. Dostali jsme Liberec sedm bodů pod sebe, to je paráda, byl to i náš cíl. Chtěli jsme vítěznou vlnu potvrdit i doma, což se povedlo,“ hodnotil náročný duel Lukáš Sadílek.