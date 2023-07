Když na konci srpna 2015 nastoupil David Jurásek v krajské I. A třídě Zlínska za muže rodného Dolního Němčí proti Újezdci, bylo mu čerstvě patnáct let. Tehdy se vrátil domů ze Slovácka, kde nebyl spokojený. Spousta lidí jej předem odepsala, on se však nevzdal a dál si šel svojí cestou, za svým snem.

Fotbalista Slavie Praha David Jurásek navštívil turnaj přípravek | Video: Libor Kopl

A úžasná fotbalová pouť poctivého kluka ze třítisícové obce neskončila ani v Edenu. Levonohý dravec po roce a půl v pražské Slavii míří výš, upsal se slavné Benfice Lisabon.

Po parťácích z národního týmu, Tomáši Součkovi a Alexi Královi, se stal třetím nejdražším hráčem, který kdy ze Slavie přestoupil.

Jeho cena? Údajně v přepočtu až 334 milionů korun! Bývalý hráč Brna, Prostějova nebo Mladé Boleslavi

se portugalskému mistrovi upsal na pět let, v Benfice si finančně polepší.

V Dolním Němčí ale není snad nikdo, kdo by mu peníze a vytoužené zahraniční angažmá ve slavném klubu nepřál.

„Všichni jsme moc rádi, že se to Davidovi podařilo, protože každý mu tady fandí a přeje úspěch,“ říká předseda fotbalové oddílu FK Dolní Němčí Ludvík Zimčík.

„Je to poctivý, hodný a vychovaný kluk s charakterem, žádná hvězda,“ přidává.

Z přestupu odchovance do velkoklubu je nadšený. „Všichni jsme rádi, že už je to skoro uzavřené, protože spekulace se táhly delší dobu a hlavně pro Davida to nebylo jednoduché. Když jsem ale na internetu viděl záběry z portugalského letiště, jak jde s rodiči, měl jsem husí kůži a byl naměkko,“ přiznává Zimčík.

„Když si představím, že před dvěma lety hrál druhou ligu a teď jde do jednoho z nejlepších kubů v Evropě, je to jako pohádka,“ ví dobře.

Podobně to vidí i starosta obce František Hajdůch. „Jsme potěšení a zároveň mu to všichni přejeme. Pro naši obec je to prestižní záležitost. Nikdy v minulosti jsme takto mediálně sledovaného rodáka neměli. Mám spoustu kamarádů po celé republice a když si přečtou, že Jurásek pochází z Dolního Němčí, tak ihned zbystří,“ říká s úsměvem.

V kanceláři na obecním úřadě má vystavené Juráskovy dresy Slavie i Mladé Boleslavi, teď se sbírka rozšíří o další triko. „Už mu dělám místo,“ usmívá se Hajdůch.

Samozřejmě na zdi má i dres Lukáše Ambrose z Wolfsburgu, dalšího odchovance oddílu ze Slovácka.

„Oba jsou to šikovní kluci, kteří to mají v hlavě srovnané. Věřím, že jim sláva nepokřiví charakter a dál budou normálními kluky z vesnice,“ doufá Hajdůch.

Díky tátovi, který je zaměstnancem obce, dobře věděl, že se něco chystá. „Nějaké zákulisní informace jsme měli, ale psaly o tom i noviny a různé weby,“ připomíná.

Zdroj: Youtube

Hodně blízko k hráči má Michal Jurásek. Kariéru synovce sleduje již od dětství. „Davidovi dělám videa, natáčím ho od šesti let,“ přiznává s úsměvem hrdý strýc.

Všechno je k vidění na kanále youtube. Nejde jen o sestřihy ze zápasů, ale i významné události ze soukromí.

„Pamatuji si na na jeden Nový rok, kdy jsem šel po Silvestru k nim domů vyzvednout nějaké věci. Bylo devět hodin ráno, všichni spali a on si sám v pokoji, kde mu brácha nakreslil hřiště, kopal o zeď a dělal různé kličky a finty,“ vybavuje si i po letech.

„To, co on uměl v sedmi letech, nebylo normální. Třeba v deseti udělal tři tisíce nožiček. Byl snad lepší než Ronaldo,“ líčí s úsměvem.

Jurásek se naposledy doma objevil na konci června, kdy se společně s dalším odchovancem Lukášem Ambrosem zúčastnil oslav výročí devadesáti let fotbalu v Dolním Němčí. Autogramiáda obou hvězd byla největším hitem víkendové akce.

Velcí talenti českého fotbalu se nejen dětem, ale i dospělým podepisovali na připravené fotografie, míče, kopačky, dresy či chrániče.

Zdroj: Youtube

„My jsme vždycky rádi, když k nám David přijede, všichni mu tady hrozně fandí. Sledujeme sociální sítě, internet, hltáme o něm každou zprávu. Už se těšíme, až si zapneme televizi a u piva budeme sledovat, jak hraje Ligu mistrů nebo za reprezentaci,“ říká Zimčík.

Vedení FK Dolní Němčí by díky Juráskově životnímu přestupu mohlo získat i nějaké peníze, Zimčík ale zatím nekalkuluje ani nepočítá.

„Nikdy v životě jsme takovou situaci neřešili, ale je pravda, že z takového přestupu bychom mohli nějaké peníze získat. Údajně se částka pohybuje kolem procenta, takže nějaké peníze by k nám do pokladny mohly přitéct,“ věří šéf klubu hrajícího na Zlínsku I. A třídu.

Navíc nemusí jít o poslední Juráskův přestup. Třeba trenér Slavie Jindřich Trpišovský si nechal slyšet, že rychlého krajního beka či záložníka čeká zářivá budoucnost, angažmá v anglické či italské lize.

„Pokud mu vydrží zdraví, má na to, aby se prosadil i v těchto ligách,“ souhlasí Zimčík.

„David je pořád hodně mladý, je stále na začátku cesty, která musí mít správné pokračování. Pokud zůstane zdravý a bude mít potřebné štěstí, které chytne za správný konec, může to dotáhnout ještě dál. Hlavní ale je, aby byl spokojený,“ zakončuje Hajdůch.