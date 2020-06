Naopak se v sobotní odvetě dvojzápasu skupiny o Evropské poháry pokusí vstřelit alespoň dva góly a domů přivést postup.

„Kdo fotbal sleduje tak ví, že se dokázaly otočit i jiné výsledky než 1:2,“ říká stoper Slovácka Michal Kadlec.

Celek z Uherského Hradiště chce ve vršovickém Ďolíčku napravit zpackaný závěr jinak slušné sezony a odvrátit vyřazení.

„Pro nás se nic nemění, musíme vstřelit dvě branky, a i kdybychom inkasovali, tak to pořád nic neznamená. Je to buď a nebo. Dáme do toho všechno a pokusíme se ten nepříznivý vývoj zvrátit,“ slibuje bývalý reprezentant.

Moravané se však vlastními chybami dostali před víkendovou odvetou pod velký tlak. Doma znovu inkasovali dvě branky, navíc kvůli gólu v závěru s klokany těsně prohráli.

„Nechali jsme se tam na konci unést a chtěli to rozhodnout v náš prospěch, jako bychom si neuvědomovali, že je to dvojzápas. Rozhodně by bylo lepší na odvetu cestovat po remíze 1:1,“ ví dobře pětatřicetiletý obránce.

Náročný trenér Svědík třetí prohru v řadě těžce kousal. Zklamaní byli také fanoušci, kteří na sociálních sítích hráče nešetřili.

Po parádním podzimu totiž řada z nich viděla mužstvo v elitní šestce, nakonec Daníček a spol. po základní části skončili až devátí a kvůli předcházejícím domácím nezdarům pro ně sezona skončí možná už v sobotu ve Vršovicích.

„Nemyslím si, že bychom po koronavirové pauze ve většině zápasů herně a nasazením zklamali. Rozhodně nikdo nemůže říct, že bychom nechtěli. Bohužel máme období, kdy máme trochu i smůlu. Teď jsme dostali dvě branky, o kterých rozhodoval videorozhodčí a tam to bylo o centimetrech,“ říká Kadlec.

Navíc v nabitém závěru soutěže musel trenér Svědík sáhnout do kádru. Kvůli zranění a disciplinárním prohřeškům scházely některé opory, před důležitými bitvami se rozpadla hlavně obrana.

„Je pravda, že sestava se nám trošku rozbila a asi i to mělo vliv na to, že skvěle rozjetá sezona se trochu přibrzdila. Ale stále je to dobrá sezona a pokusíme se v Praze odčinit nedělní prohru, abychom mohli ročník hodnotit ještě lépe,“ dodává Kadlec.

Utkání mezi Bohemians Praha 1905 a 1. FC Slovácko se odehraje v Ďolíčku v sobotu 27. června od 17.30. Přímým přenosem jej vysílá ČT sport.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl