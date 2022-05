Výhra 3:1 nad favorizovanou pražskou Spartu chutnala sladce. „Splnili jsme předsezoní cíl, sen se stal skutečností. Před tímto mužstvem musím smeknout, protože si od začátku do konce za tím šlo. Byli jsme po všech stránkách lepší než Sparta, vyhráli jsme zaslouženě,“ míní sedmačtyřicetiletý kouč.

V minulosti působil v rodných Pardubicích, prošel Ostravou, Mladou Boleslaví či Jihlavou, největší úspěch ale zažil až v nejmenším městě s ligovým fotbalem.

Slovácko dostal až na vrchol. „Po minulé sezoně, kdy jsme uhráli čtvrté místo, nám nikdo nevěřil, že bychom to mohli zopakovat. Nám se to povedlo a k tomu jsme ještě přidali zisk poháru, což je pro nás jako titul. Známe realitu, víme, kde je naše místo. Pohár si můžete zvednout nad hlavu jednou za život,“ ví Svědík.

Z finále neměl obavy. Před rozhodujícím zápasem zůstával v klidu. „Viděl jsem emoce a kluky, jak si za tím jdou,“ vysvětluje.

Soudržný tým táhli veteráni Kadlec s Petrželou či Hofmannem.

Svědík ale chválil a děkoval všem hráčům, se kterými ve Slovácku čtyři roky pracuje. „Po závěrečném hvizdu se mi promítlo v hlavě, jak jsme tady s kluky začali, kam až jsme se dostali. Pro mě je to neuvěřitelné,“ líčí.

Emoce s ním cloumaly, dojatý ale bývá jenom výjimečně. „Nestává se to každý den,“ přitakává.

„Když vyhrajete nějakou trofej, je to opravdu pocit euforie, štěstí. Chtěl jsem to zažít. Až doteď jsem nic nevyhrál. Ostatní kluci taky ne. I proto na nich bylo vidět, jak moc chtějí zápas vyhrát. Podpořili je v tom zkušení matadoři, kteří už něco vyhráli a vědí, jak to chodí a jak je krásné něco získat,“ prohlásil.

Po triumfu nad Spartou cítil velkou úlevu, zadostiučinění nejen vůči sobě, ale všem lidem v provinčním klubu. „Jsem rád, že jsme to dokázali i kvůli veškerým pracovníkům. Moc jich tu sice není, ale zato jsou obětaví. Zaslouží si to stejně jako skvělí fanoušci,“ má jasno.

Výtečné Slovácko nerozhodila ani obdržená branka na konci první půle. Domácí totiž za stavu okamžitě reagovali třetím gólem a druhou půli už si v klidu pohlídala. „Bylo vidět, že Sparta nemá variantu B,“ uvedl Svědík.

Pokud se nestane nic mimořádného, bude po největším úspěchu kariéry dál pokračovat ve Slovácku. „Teď po zápase tomu nic nenasvědčuje, ale mohou se stát jiné věci. Každopádně mám připravenou přípravu, jména posil, všechno. Jede mi dál smlouva,“ připomíná.

Budoucnost bude řešit později, ve středu večer plánoval zapíjet úspěch. „Jsem slavící typ. Nemám špatnou opici, spíš bývám veselý. V sezoně jsem si po zápasech skoro nic nedal, teď se připojím ke klukům, jsou to zvířata. Milan Petržela už mně naznačil, co mě čeká,“ usmívá se.

Vedení Slovácka oslavy dopředu neplánovalo, o to víc bude v Uherském Hradišti veselo. „Když je to spontánnější, je to lepší,“ ví nejen Svědík.

Ani mu nevadí, že poruší životosprávu. „Shodil jsem dvanáct kilo, můžu si dát.