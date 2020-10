„Příprava pro nás všechny je v tomto období hodně těžká. Motivovat mužstvo je složité, ale trénujeme tak, jakoby se hrála soutěž. I s přípravným zápasem na konci týdne,“ říká trenér.

Hrajete mezi sebou?

Přesně tak. Vrcholem týdne jsou zápasy mezi týmem.

Jaká je současná situace? Jak vypadá příprava?

Vzhledem k nějakým pravidlům a vzhledem k tomu, že může trénovat celé mužstvo, tak se snažíme připravovat celý tým. Ten mikrocyklus probíhá stejně, jako kdybychom hráli o víkendu zápas.

Jak náročné je motivovat hráče bez vidiny zápasů?

Pro všechny je v tomto období příprava hodně těžká. Motivovat mužstvo v aktuální situaci je obrovsky složitě a těžké. Zejména pro ty starší hráče.

U většiny ligových týmů už se vyskytl koronavirus. Jaká je aktuální situace ve vašem kádru?

My jsme měli jeden případ, to už je delší dobu. Musím zaklepat, že se nám nákaza zatím vyhýbá.

Momentálně trénujete v nějakém uzavřeném skleníku, ale jednou z něho musíte vyjít. Nemáte obavy, že se začátkem ligy se u vás může pandemie objevit?

Tady si myslím, že je hodně důležité naše testování. V sezoně jsme byli testováni každý týden a byli jsme pod nějakým drobnohledem. Pakliže byl nějaký případ, tak se to okamžitě podchytilo. Proto jsem v tom začátku moc nepochopil, proč jsme dostali zákaz a nemohli jsme hrát dál, i když bez diváků. Myslím si, že nikdo nebyl pod takovým zdravotním dohledem jako ligové týmy. Jinak mají hráči ve svém volnu nějaké doporučení, ale může ta situace nastat. Pokud bude celý tým zodpovědný, také díky testováni, tak věřím, že to v mužstvu nepropukne ve velkém.

Teď případy narůstají a situace se nelepší …

Pochopil bych, že kdyby se vyhlásil lockdown, tak se liga uzavře, ale do téhle chvíle jsme mohli normálně hrát. Naše skupina nebyla z důvodů pravidelných testů riziková. Někdy se mužstva testovala i dvakrát třikrát týdně. Tady si myslím, že to nebylo úplně šťastné rozhodnutí.

Cítíte, že je v současné době fotbal na vedlejší koleji?

Je to samozřejmé. Je spousta nakažených lidí, ti mají jiné starosti. Na druhou stranu si myslím, že velkou roli u lidí hraje také psychika. Sport by lidem, kteří jsou doma zavření, mohl dát jiné parametry. Lidi by chvilku mohli myslet také na něco jiného. Sport by tomu mohl pomoct. Také vím, že situace je vážná. Tu nemoc vůbec nepodceňuji – nic nepodceňuji.

V týdnu byly definitivně ukončené všechny neprofesionální soutěže. Předpokládáte, že liga začne během listopadu?

Strašně těžká otázka. Ten vývoj je velmi složitý. Vidíme, že opatření moc nepomáhají. Nákaza roste v celé Evropě, ale jsme jediný stát, který nehraje. Pořád věřím, že liga se rozběhnout může.

Kolik času budete podle vás od data spuštění ligy potřebovat k soutěžnímu zápasu? Bude tam prostor i na přípravné utkání?

Je to složité, aktuálně jsme bez zápasů. Hrají jenom pohárový zástupci, i pro ně ta situace není jednoduchá. Myslím si, že tam nebude čas na přípravný zápas. Tím, že budou scházet termíny, tak se bude muset jet zostra. V těch podmínkách co máme, se musíme připravit. Nic jiného se s tím nedá dělat.

V této době se nehraje. Máte třeba větší prostor na hledání posil?

Spíš se zamýšlíme nad tím, jestli se vůbec začne hrát, a co všechno se stihne. Na těch věcech se také pracuje, ale v souhře všech okolností to jde stranou. Je to prostě doba, která sportu nenahrává. Je to špatné.

Pomůže vám ta pauza alespoň v tom, že se uzdraví zranění hráči?

Nechci v tom vidět pomoc nebo nějaké plus. Byl bych raději, abychom hráli.

Jak to tedy vypadá se zraněním Tomiče a Jurečky?

Tomič ještě pořád trénuje individuálně. Začal za béčko, pak si přivodil svalové zranění, jeho léčení se trošku protáhlo. Nechceme na něho spěchat, potřebujeme, aby se uzdravil. Jurečka už trénuje s týmem. Uzdravuji se nám hráči, kteří mají lehčí zranění. Nemáme nic, co by bylo jakoby na delší dobu. Snad kromě Divíška, u kterého se potvrdil další problém se svalem.

V září přišel mládežnický reprezentant Ruska Timur Melekestsev, který nastoupil několik zápasů za béčko. Jaká je jeho situace? Trénuje s ligovým týmem?

Netrénuje. Plánovali jsme, že se k nám na přípravu připojí v zimní přestávce. Osobně si ale myslím, že žádná zimní příprava nebude. Pokud se začne hrát, tak se bude hrát non stop. U něj je problém, že přišel hodně fyzicky zanedbaný. Co se týká jeho připravenosti, tak ho musíme dostat na takovou úroveň, aby s námi vůbec vydržel trénovat. Když přišel, tak po dvou třech trénincích jsme viděli, že je úplně zavařenej, proto šel také do režimu béčka.

Co znamená, že je „úplně zavařenej“?

To znamená, že nestíhal požadavky přípravy ligového týmu. Nějakým způsobem jsme se rozhodli, že pro něj bude lepší mikrocyklus béčka, ve kterém to není tak rychlé a fyzicky náročné. Ta adaptace bude pro něho trošku jiná. V momentě, ve kterém udivíme, že se dostal na nějakou linii, tak ho můžeme posunout dál. Také měl nějaké zdravotní problémy, takže se všechno oddálilo.