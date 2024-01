ROZHOVOR/ V loňském kalendářním roce na sebe nejvíce upozornil z týmu Slovácka Pavel Juroška. Pozornost fanoušků si získal hlavně v jarním zápase proti Spartě. Jeho gól nakonec připsali rozhodčí jako vlastní brankáři Pražanů Kovářovi. Ovšem nejvýrazněji se zviditelnil výkonem na hřišti plzeňské Viktorky.

Bratři Pavel (modrý dres) a Jan Juroškovi po souboji Slovácka s Baníkem Ostrava. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Rodák z Prostřední Bečvy vstřelil ve Štruncových sadech svoji první ligovou branku a navrch přidal jednu asistenci. „Konečně jsem protrhl střeleckou smůlu. Byl to zatím můj nejvydařenější ligový zápas,“ zpětně okomentoval svůj výkon jednadvacetiletý forvard, který má v Uherském Hradišti smlouvu do roku 2026.

Jak hodnotíte loňský kalendářní rok, ve kterém jste odehrál největší porci minut?

Co se týká mé osobní stránky, tak jsem za ten rok moc rád. Začal jsem dostávat víc příležitostí a měl jsem i některé zápasy docela vydařené. Jsem rád, že jsem do ligy víc nahlédl. Když mám mluvit o týmovém hledisku, tak se mám docela daří, jsme na čtvrtém místě. Loňský rok můžu hodnotit jenom pozitivně.

Když máme mluvit o vydařených zápasech, tak jedním z nich byl asi zápas v Plzni. Dal jste první ligovou branku a přidal asistenci. Je to tak?

Přesně tak. Byl to asi můj nejpovedenější zápas. Konečně jsem protrhl střeleckou smůlu. Ale i jarní zápas proti Spartě byl docela dobrý, v obou zápasech byla i výborná atmosféra. Hrálo se mi dobře.

Také bychom měli asi zmínit zápasy proti Baníku. Sedm let jste tam působil, navíc v Ostravě hraje váš bratr Jan. Považujete ty zápasy za nejprestižnější?

Tím, že jsem tam působil, tak je to pro mě specifičtější zápas. Mám tam pořád ještě hodně známých. Vždycky když hrajete proti klubu, kde jste působil, tak chcete vyhrát. Navíc tam hraje brácha, takže ta motivace je ještě větší. Co se týká týmového hlediska, tak to beru jako každý jiný ligový zápas.

Jak dělí rodina fandění. Kde se častěji jezdí? Na Baník nebo na Slovácko?

Nejlepší je, když už den dopředu víme sestavu. Podle toho se otec rozhoduje, kam pojede. Když je někdo z nás v základu, tak se jede tam. Zatím mu to vycházelo docela dobře, buď jsem hrál já nebo brácha.

Byly vaše vzájemné zápasy doma o svátcích velké téma?

Jasně. Probírali jsme je s dědou i s taťkou. Rodina si vždycky přeje nejlíp remízu a aby dal každý z nás gól. Na druhou stranu musím říct, že jsme se na hřišti s bráchou až tak často nepotkali.

Jak jste prožil vánoční svátky? Byla nějaká exotická dovolená?

Prožil jsem svátky v klidu s rodinou doma v Prostřední Bečvě. Myslím, že jsem si od fotbalu dostatečně odpočinul. Ta letošní pauza byla o něco kratší. Žádná extra dovolená nebyla. S kamarády jsem si odskočil na kratší výlet do Prahy.

Máte za sebou necelé dva týdny přípravy. Jaká byla?

Náročná, tak jako pokaždé. Ve Slovácku to ani jinak nejde. Ta zimní pauza nebyla až tak dlouhá, člověk z toho úplně nevypadl. První týden jsme měli dvoufázové tréninky. Sobota byla zakončená vzájemným modelovým zápasem. Na druhou stranu musíme říct, že když je příprava náročná, je dobře, člověk z toho těží celé jaro.

Začátek týdne jste měli kondiční testy. Jak pro vás dopadly?

Přesné výsledky ještě nevím. Dává je dohromady kondiční trenér.

Jak moc ovlivnily přípravu velké mrazy začátkem týdne?

Je to nepříjemné, ale žádná změna nebyla. Normálně se jelo podle plánu. Abyste se zahřáli, tak musíte, o to víc běhat (směje se). Věřím, že na soustředění v Turecku nám bude teplo.

Těšíte se?

Hlavně budeme na kvalitních terénech, což bude obrovská výhoda. Určitě to bude lepší jako tady běhat na umělkách. Mám raději jenom lehkou mikinu než tři vrstvy v těchto mrazech.

Kdo bude váš parťák na pokoji?

Nejspíš to bude Martin Kudela, který se vrátil z hostování v Kroměříži a je s námi v přípravě. Byli jsme docela v kontaktu.

Do klubu přišel rakouský útočník Marko Kvasina. Jaká je to posila? Je to konkurence na váš post? Jak se vám jeví na tréninku?

Zatím těch tréninků tolik nebylo, ale každý, kdo přijde, je svým způsobem konkurence. Každým novým hráčem může trenér změnit rozestavení, může mít víc variant do hry. Marko je urostlý, takže si myslím, že to bude podobný typ jako Rigi (Cicilia). Uvidíme, snad nám pomůže a na jaře budeme ještě úspěšnější jak na podzim.