Spekuluje se o něm jako o možném nástupci hlavního kouče Martina Svědíka, dosavadní asistent trenéra fotbalistů Slovácka Jan Baránek, kterému však schází potřebná profesionální licence, budoucnost neřeší. S realizačním týmem chystá mančaft z Uherského Hradiště na těžkou sobotní šichtu v Plzni, v jejíž dresu odehrál 39 ligových duelů a připsal si pět branek.

Slovácko - Viktoria Plzeň 1:1, 21. dubna 2024. | Foto: fcv

Nyní se do Doosan Arény podívá znovu. Loni v listopadu si ze známého prostředí odvezl výhru nečekanou výhru 4:1, teď se pokusí pokořit bývalý klub znovu.

„Když tam přijedu, vzpomínky mi samozřejmě ožijí, ale beru to jako další ligové utkání, nic mimořádného,“ tvrdí před druhým kolem nadstavbové části skupiny o titul Baránek.

Moravané potřebují ve zbývajících čtyřech duelech získat o čtyři body víc než pátá Mladá Boleslav, aby se dostali v tabulce před Středočechy a měli možnost bojovat o Evropu.

Uspět v Plzni ale nebude vůbec jednoduché. Vždyť Slovácko z posledních dvanácti duelů jedenáct prohrálo, zvítězilo jenom v Karviné.

„Chceme překvapit,“ říká Baránek. „Víme, že pokud chceme hrát evropské poháry, musíme někde urvat body. S Plzní jsme letos sehráli dvě vyrovnaná utkání, tak proč by to nešlo do třetice?“ ptá se.

Zdroj: Youtube

Odpověď ale částečně zná. Stačí se podívat na úspěšné tažení Viktorky Konferenční ligou, Západočeši navíc postoupili do finále MOL Cupu, v české nejvyšší soutěži jsou třetí a mají jisté poháry.

Navíc mají stabilní výkonnost i formu, body jenom tak nerozdávají. Naproti tomu Slovácko se na jaře trápí, už dávno není postrachem soupeřů.

„Do Plzně jedeme s respektem a pokorou a taky s cílem urvat nějaké body,“ uvedl Baránek.

Vecheta před Plzní: Každý z nás musí podat nadprůměrný výkon. Co ho štve?

Celek z Uherského Hradiště se chce na západě Čech odrazit od výkonu proti Spartě z druhé půle, hrát nadoraz však musí od začátku do konce.

„Plzeň má nabitý kádr, dobře poskládané mužstvo. Viktorka má velmi pevnou defenzivu, nedostává moc branek. V základní hrací době neinkasovala ani s Fiorentinou, což je přední evropské mužstvo,“ vnímá Baránek.

Plzeňané spoléhají na úderné duu Chorý – Šulc, kterým poskytují servis dravá křídla i šikovní středopolaři.

„Nesmíme dělat zbytečné chyby, ztrácet jednoduše míče. Naopak musíme potrestat soupeře z nějakého brejku či postupného útoku. Bude to těžké, ale jedeme tam se vztyčenými hlavami,“ dodává.

Fanoušci Slovácka věří, že po sobotním duelu, který se hraje v patnáct hodin, nebudou zase dole.