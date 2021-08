„Zvládli jsme oba zápasy, do ligového začátku jsme vstoupili dobře,“ povídá po středečním dvoufázovém tréninku záložník Slovácka.

Také vás musí těšit i nula vzadu. Jako jediný tým v lize jste ještě neinkasovali. Je to tak?

Určitě, určitě. V obraně celý tým pracuje zatím zodpovědně. Nula vzadu je základ k tomu, abychom bodovali, v útoku obyčejně nějaká šance přijde. Věřím, že tu nulu udržím také v Plzni.

Hodnocení po dvou kolech musí být z vaší strany pozitivní. Nastoupil jste oba zápasy v základu a Slovácko má šest bodů. Souhlasíte?

Myslím, že může být spokojenost, vyhráli jsme oba zápasy po náročném programu v poháru. Bylo to náročné, hlavně díky cestování. Z Plovdivu se hned vyrazilo do Liberce. Někteří kluci hráli oba zápasy, bylo to náročné. O to je větší radost, že jsme oba zápasy zvládli a do začátku ligy jsme vstoupili dobře.

Pojďme ještě k minulému kolu. V Českých Budějovicích jste nějakou dobu působil. Byl pro vás nedělní zápas nějak speciální?

To bych ani neřekl. Samozřejmě, mám tam spoustu známých. Budějovický kádr se vždycky po sezoně mění, ale kostra mančaftu většinou zůstává, tak to bylo i ve druhé lize, když jsem tam hrával. Realizační tým, který jsem znal, zůstal pohromadě. Připojil se kondiční trenér, kterého také znám a přišel z pražské Sparty, ale jinak nic, žádné hecování, jen jsme se pozdravili, nic víc. Mají nepříjemný tým, dokáží potrápit kohokoli. O to cennější je naše výhra.

Stadiony se otevřeli divákům, měl jste někoho v hledišti?

Z Úval dorazil táta, byl už v Liberci. Je to cestovatel, když může, tak vždycky přijede. Hned po zápase zase odjel domů.

Přijede vás podpořit i v neděli do Plzně?

Uvidíme, ale si jo.

Viktorka má nového trenéra. Myslíte, že se změnil pod Michalem Bílkem jejich herní styl?

Řekl bych, že se to trošku změnilo, ale hráči jsou téměř stejní. Plzeň hraje kombinační fotbal, bude to o nás, jak se na ně připravíme. Také budou po pohárovém zápase, ale mají silný kádr. My se musíme dobře připravit, vycházet z dobré defenzívy. Určitě jedeme do Plzně bodovat, není se čeho bát, dvakrát jsme vyhráli, nepojedeme tam s žádným respektem.

V uplynulém ročníku skončila Plzeň až za Slováckem. Cítíte, že to už to není ten tým z doby trenéra Vrby?

Tak to bych úplně neříkal. Mají pořád svoji kvalitu, sice se jim v uplynulé sezoně výsledkově moc nedařilo, ale hráče mají nadstandartní. Budou se chtít znovu nakopnout a bude to strašně nepříjemný soupeř.

Pojďme ještě k evropskému poháru. Debatuje se ještě v kabině o vyřazení bulharským Plovdivem?

Už se o tom nebavíme, je to pryč. Uzavřeli jsme to hned druhý den, všechny to mrzelo, ale nemůžeme přemýšlet nad tím, co bylo. Musíme se soustředit na další zápasy. To se nám proti Budějovicím povedlo, v neděli máme v Plzni na co navazovat.