Jmenuje se Vojtěch Bartoš, v lednu oslavil jednadvacáté narozeniny a s fotbalem začínal v rodných Březolupech. Jeho první trenér se jmenoval František Hoferek.

Mladý obránce Slovácka Vojtěch Bartoš při zápase s Opavou. | Foto: Deník/Libor Kopl

To je stručná vizitka obránce Slovácka, kterého si kouč Martin Svědík vytáhl z béčka do přípravy ligového týmu. Mladý obránce odehrál premiérový zápas za ligové áčko v úterní přípravě Slovácka proti druholigové Opavě.

„Nebyl jsem nervózní, nemám před zápasy trému. Jsem odchovanec Slovácka, vždycky byl můj sen odstartovat zápas za ligový tým doma. V ligovém zápase jsem byl dvakrát na lavičce náhradníků, i to byl zážitek,“ přiznal Vojtěch Bartoš po přípravě v Hluku.

Svěřenci trenéra Svědíka odstartovali letní přípravný blok remízou 2:2.

„Myslím, že jsme režírovali hru, Opava zahrozila z jednoho brejku a dala docela náhodný gól. Vyrovnali jsme z penalty, řekl bych, že tam byla další neodpískaná ruka. Šli jsme do zápasu z plné přípravy. Škoda, že jsme neproměnili další šance a nevyhráli,“ hodnotil zápas krajní bek Slovácka.

Pátý tým uplynulé sezony je v prvním týdnu letní přípravy. I přes to krátké období pozoruje Vojtěch Bartoš velké změny.

„Je to náročné, ale jsem z přípravy příjemně překvapený. Trenér Svědík má všechno propracované. Všechno se dělá ve větší rychlosti, také zápas byl něco úplně jiného, jako zápasy za béčko. Je to všechno na vyšší úrovni,“ srovnává soutěže Vojtěch Bartoš, který má na závěr jedno velké přání. „Chtěl bych se dostat do kádru ligového týmu. Je začátek přípravy, tak uvidíme.“

Zápas koučoval a také hodnotil asistent trenéra Jan Baránek. Jak viděl výkon Vojtěcha Bartoše?

„Nezklamal. Podal zajímavý výkon, i z plného tréninku, měl tam zajímavé věci. Ligové měřítko je ještě někde jinde, ale určitý potenciál ukázal. Když se s ním bude pracovat, tak má šanci uspět.“