Tolik hněvu Městský stadion Miroslava Valenty nepamatuje. Naštvaní diváci pískali a nadávali, rozezlený ředitel Slovácka Petr Pojezný vtrhl na hrací plochu a plísnil rozhodčího Cieslara, na jehož hlavu se snášela další drsná slova.

Trenér Slovácka Martin Svědík | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Pokud by nezasáhli pořadatelé, došlo by zřejmě k inzultaci. Takhle to skončilo jenom strkanicí u vchodu do kabin.