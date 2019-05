„Už jsem ho chtěl do mužstva, když jsem trénoval v Mladé Boleslavi. Je to rychlostní hráč, který může alternovat i v útočné fázi. Některé zápasy by mohl odehrát i jako klasický útočník, tím neříkám, že bude nastupovat na hrotu. Důležité také je, že před nedávnem v klubu působil a nemusel si zvykat na nové prostředí,“ vyjádřil se k Divišovi kouč jedenáctého týmu tabulky.

Hned na úvod jara čeká na fanoušky Slovácka nejprestižnější zápas. Derby v sousedním Zlíně. Poslední výhra s krajským rivalem byla v poháru na podzim 2014, tehdy Slovácko deklasovalo druholigového soka 4:0. Z aktuálního kádru u toho byl právě Jaroslav Diviš, Petr Reinberk a současný kapitán Vlastimil Daníček.

„To už je minulost, na kterou se nehraje. Už jsem pár derby zažil a vím, že jak pro naše, tak i zlínské fanoušky je to hodně důležité utkání. Vnímáme to tak i my hráči. Je to první utkání po zimní přípravě, takže nám to hned ukáže, jak jsme potrénovali. Věřím, že nás trenéři do zápasu dobře připraví. Zlín navíc v zimní přestávce vyměnil trenéra, tak uvidíme, co to s nimi udělá,“ přemítá na klubovém webu Jaroslav Diviš.

Do Zlína se chystá početná kolonie fanoušků Slovácka. Mužstvo Martina Svědíka bude mít v hledišti velkou podporu. Jakou atmosféru Jaroslav Diviš očekává?

„Hrajeme venku, přesto věřím, že ze strany našich fanoušků budeme mít ve Zlíně velkou podporu. Jsem přesvědčený, že kluci, co budou na hřišti, tam nechají všechno.“

Příprava jedenáctému týmu FORTUNA:LIGY docela vyšla, ze sedmi zápasů prohrálo Slovácko jediný. Hráči ale vědí, že ve Zlíně to bude úplně odlišná situace.

„V přípravě jsme odehráli dost zápasů, ve kterých jsme poukázali na chyby. Toho se však nyní musíme vyvarovat, protože už jde o body a postavení v ligové tabulce. Navíc jde o derby a to je vždycky ještě o něco specifičtější utkání,“ dobře ví ofenzivní záložník, který se před prvním jarním startem cítí ve formě.

„V přípravě jsme hodně dřeli, ale cítil jsem se dobře jak fyzicky, tak i psychicky. To platí i nyní a doufám, že se to přenese i do ligových zápasů,“ vysvětluje rychlonohý štírek, který věří, že se startem soutěže se zlepší i finální fáze, na které hráči pracovali.

„Snad se nyní se startem ligové soutěže podaří tu finální fázi přetavit v branky,“ přeje si na závěr staronová posila Slovácka.