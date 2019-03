Staronová posila je před víkendem ve velkém očekávání. Do Uherského Hradiště přijede totiž Jablonec. Tým, do kterého právě ze Slovácka odešel, ale kde se mu nepodařilo prosadit podle představ.

Jaký můžeme podle vás čekat zápas?

Jablonec měl teďka špatnou sérii, tři zápasy nevyhrál, ale v minulém kole už doma bodoval naplno. Budou nažhavení a určitě k nám pojednou pro výhru. My jim to ale nedovolíme a tři body zůstanou v Hradišti.

Rok a půl jste tam působil. Jaký je to podle vás tým?

Jablonec hraje náročný fotbal, hodně drží balon. Mají rychlostní hráče na křídlech, tým je dobře poskládaný, nebude to nic lehkého.

Na hřišti Jablonce jste v dresu Mladé Boleslavi slavil výhru 3:0. Jablonec zase jako jediný vyhrál na Slavii. Dá se z toho něco vyvozovat?

To bych neřekl. V tom zápase nás Jablonec tlačil, my jsme měli i štěstí, dali jsme první branku, pak druhou a to už se těžko otáčí. Ten zápas nám prostě vyšel, domácí se trápili, to samé bylo na Slavii, tam to zase vyšlo Jablonci. Dali krásné branky a vyšlo jim to na 0:3. Žádný tým není kapela, aby pořád vyhrával. Některé zápasy jim sice nevyšly, ale pořád si drží vysoký standard. Je to kvalitní mužstvo.

V Jablonci hraje hodně zkušených fotbalistů. Kdo je největší persona klubu?

Tomáš Hübschman to koriguje, na hřišti i v kabině. Řekl bych, že je to největší persona jabloneckého fotbalu. Má hodně odkopáno v zahraničí a obrovské zkušenosti.

Jablonec vstřelil po Slavii nejvíc branek. Jde z její ofenzivy velký respekt?

Michal Trávník měl na podzim strašnou formu, dal osm branek. Rozstřílel se i Doležal, mají velkou podporu krajních záložníků. Jovovič má velkou kvalitu, teď tam přišel i Vatajelu. Ta hráčská kvalita tam prostě je – ty vstřelené branky to ukazují.

Jak na angažmá v Jablonci vzpomínáte?

Je pravda, že jsem toho moc neodehrál, ale myslím si, že to angažmá mně něco dalo. Potkal jsem super kluky, nové lidi. Mimo to, že jsem nedostal víc prostoru, tak nemůžu na jablonecký fotbal nic špatného říct.

Hrál jste pod trenéry Kluckým a Radou. Nedalo se prosadit?

Trenér Rada měl základní jedenáctku, kluci chytili formu jako hrom a bylo strašně těžké se do základu dostat. Pak jsem dostal nabídku z Mladé Boleslavi, chtěl jsem víc hrát, tak jsem odešel.

Kvůli dohodě klubů jste uplynulý domácí zápas nehrál. Jak jste viděl utkání z tribuny? Nezklamala vás „vaše“ Boleslav?

Je pravda, že jsem čekal víc, ale trenér Svědík kluky dobře připravil. Boleslav se do ničeho nedostala a neměla ani žádnou velkou šanci, ani ta vyrovnávací branka nebyla z nějaké šance nebo tlaku.

Do útoku přišel zkušený Filip Hološko. Už byl čas se víc sehrát? Můžete hrát vedle sebe?

Když přišel Filip, tak už mě asi trenér na hrot dávat nebude, teda alespoň to už nečekám. Počítám s tím, že budu hrát víc z kraje. Uvidíme, jak to trenér poskládá.

Dokážete si představit, že budete na Slovácku pokračovat i na podzim?

To ještě nevím. Myslím, že to ještě nikdo neví, ani to nijak neřeším. Je to daleko, uvidíme, jak se domluví kluby.

Bydlíte v Jablonci?

Ano, manželka tam zůstala s klukem, podniká tam. Snažím se za nimi dojíždět, co to jde. Občas přijedou oni za mnou, ale je to daleko.