Mladík, který odehrál v lize přesně tři desítky zápasů, už od léta patří mistrovské Plzni a ve Slovácku už jenom hostuje.

„Sleduji Viktorku, co můžu, ale teď se soustředím na Opavu. Je to klub, který má hodně fanoušků. Těším se na bouřlivé prostředí,“ říká před zápasem proti slezskému týmu Dominik Janošek.

Opava na jaře ještě nevyhrála, za dvě remízy má dva body. Svědčí to podle vás o něčem? Neztrácí formu?

Na podobné statistiky se nedívám. Z každého kola se dívám na sestřihy zápasů a vím, že taky mají hodně šancí, které se jim nedaří proměnit.

V Opavě se dá čekat bouřlivá atmosféra, slezský klub má hodně fanoušků. Hraje se vám před takovou kulisou líp?

Čím víc je atmosféra rušnější, tím líp. Vyburcuje vás to k lepšímu výkonu, ale těším se na každý zápas. Je to klub, který má hodně fanoušků, něco jako Baník. Ti je poženou dopředu, těším se na bouřlivou kulisu. Bude to těžké utkání.

Slezský klub je v tabulce o dva body pod vámi. Jak moc důležité bude si od soupeře udržet odstup?

Chceme se v Opavě pokusit vyhrát. Myslím si, že to bude podobný zápas jako proti Mladé Boleslavi. Opava má Smolu a Boleslav Komličenka. Oba jsou to typologicky podobní útočníci, ale my určitě budeme chtít bodovat.

Vzpomněl jste nejlepšího střelce ligy Komličenka. V uplynulém kole proti vám nastoupil. Jak se vám zamlouval jeho výkon? Nezklamal vás?

Myslím, že jeho hra souvisela s naším výkonem. V obraně jsme hráli velmi dobře, teda až na tu dvacetiminutovku v prvním poločase, ve které jsme soupeře pustili do pár standardek. Boleslav neměla vlastně žádnou šanci. Bohužel, až na tu branku. Co se týká výkonu Komličenka, osobně si myslím, že v těch soubojích se pral docela dobře, ale naši stopeři včetně Dáni (Vlastimila Daníčka) odvedli skvělou práci.

Zápas jste ztratili až téměř v závěru. Boleslav vyrovnala patnáct minut před koncem a ještě v deseti. Vyčítali jste si to?

Na sekundu jsme ztratili koncentraci a hned se nám to nevyplatilo. Do příštího zápasu se z toho musíme poučit, to se nám nesmí stávat. Myslím, že to byla jediná větší šance soupeře.

Trenér Martin Svědík vás posunul na hřišti víc dopředu. Vyhovuje vám to?

Určitě. Jsem víc na míči, můžu víc tvořit, víc střílet.

Ale na první ligovou branku pořád čekáte. Nejste z toho nervózní?

Branku jsem nedal, to je pravda. Trápím se tím, ale před zápasem a v zápase na to nemyslím. Po zápase jsem naštvaný, v tréninku ty šance dávám, ale přijde utkání a neproměním to. Nevím, jestli je to nějaká smůla, ale věřím, že se to prolomí. Doufám, že co nejdřív.

Vyčítají vám to spoluhráči?

To ne. Dá se říct, že aktuálně máme dobrou formu, tak není co vyčítat, ale štve mě to. Třeba teď proti Boleslavi jsem měl velkou šanci, mohl jsem dát naši druhou branku. To byl moment, který mohl zápas rozhodnout a byl by klid.

Kdy jste byl nejblíž brance?

Asi na Baníku. Snažil jsem se balon přesně umístit a umístil jsem ho až moc. Skončil mimo.

Kdo prý nedal ve Slovácku ligovou branku, tak musí maséru Radku Smolčákovi pořád vykat. Je to pravda?Ano, přesně tak. Masér si ze mě dělal v přípravě dokonce srandu, když jsem dal v Turecku branku, tak přišel, že mu už můžu tykat. To jsem nechtěl, chci dát regulérní ligový gól.

Vy jste vlastně od léta hráč plzeňské Viktorie, ve Slovácku už jste jenom na hostování. Jak sledujete bitvu Plzně o titul?

Sleduji, co můžu. Hráli poháry, takže většinou nastupovali až v pondělní dohrávce. Bude to zajímavý souboj se Slavií až do konce ligy. Ještě uvidíme, co přinese nadstavbová část.

Mimochodem, v domácím zápase proti Plzni asi hrát nebudete, že?

Ne, taková je dohoda klubů.